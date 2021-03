¿A qué edad se practica más sexo anal y con qué frecuencia?

Se cree que los más jóvenes tienen sexo anal con mucha frecuencia, pero encuestas revelan que la realidad es otra

¿A qué edad se practica más sexo anal? Las relaciones anales pueden ser muy placenteras, pero están rodeadas de mitos que impiden que más parejas se atrevan a disfrutarlo. Puede pensarse que los jóvenes lo llevan a cabo con mayor frecuencia, no obstante, una encuesta revela la realidad.

De acuerdo con Planned Parenthood, el sexo anal se refiere a la introducción del pene o un juguete sexual en el ano de una persona.

Se cree que puede ser una práctica dolorosa, pero algunos elementos como el lubricante en buenas cantidades y el mantenerse relajado durante el acto, facilitan los movimientos y aumentan el placer.

¿A qué edad se practica más sexo anal?

Como se trata de una forma de tener intimidad muy erótica y atrevida, puede pensarse que sólo los más jóvenes lo hacen con frecuencia, pero una encuesta elaborada por Men´s Health revela que eso no es del todo cierto.

De acuerdo con los resultados, la mayoría de los encuestados practican sexo anal al menos una vez a la semana y la franja de edad en que es más común disfrutarlo es a los 30. Entre los 40 y 50 también puede ser una práctica común.

Otro dato interesante es que el número de hombres que practican sexo anal es notablemente mayor al de las mujeres. Específicamente, un 13% de varones reconoció tener este tipo de prácticas y en el caso de ellas, solo el 10%.

Los hombres de 30 años son los que más sexo anal tienen, seguidos de los de 20 y los de 40 o más.

¿Por qué se tiene más sexo anal a partir de los 30?

Según un artículo publicado en Mujer Hoy, a partir de los 30 se experimentan muchos cambios en la cama, la locura hormonal ha disminuido un poco pero ahora se disfruta con mayor conciencia de la intimidad, pues se ha aprendido de los errores del pasado en el sexo y se ha desarrollado más seguridad.

Por ello, es común que tanto hombres como mujeres se atrevan a hacer más prácticas sexuales, como juegos eróticos donde tienen que estar atados, hacer un trío y por supuesto, experimentar con mayor frecuencia el sexo anal.

Para muchos, tener relaciones anales es una fantasía que se ha tenido por años, pero es hasta los 30 que se sienten con más seguridad para pedirlo a la pareja y para descubrir la gran excitación que produce sin dejarse llevar por los tabúes.

Muchos de los mitos ya no prevalecen y saben que no se trata de una práctica exclusiva de hombres homosexuales, sino de aquellos que no temen experimentar y, sobre todo, disfrutar.

Como se da mayor importancia a los previos sexuales, también hay más consciencia de que para tener un buen sexo anal, es fundamental darse el tiempo de estimular la zona lentamente, primero con un dedo, un juguete sexual o hasta la lengua y luego, con la penetración directa. A los 30, también es más probable saber por experiencia que el lubricante no puede faltar y que toda práctica erótica requiere de la aprobación de ambas partes para ser realmente excitante.

Y tú, ¿eres de los que practica más sexo anal desde que estás en los 30?

(Con información de Men´s Health y Planned Parenthood)