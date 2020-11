A esta edad hay mayor riesgo de contraer ITS

En México, 30 por ciento de las personas que se encuentran entre los 18 y 30 años han padecido o tienen una enfermedad de transmisión sexual

Las infecciones de Transmisión Sexual (ITS) no respetan edad, si no te cuidas tienes riesgo de padecerlas sin importar cuántos años tienes, sin embargo, existe una edad en la que hay mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual.

Una Infección de Transmisión Sexual puede provocar una Enfermedad de Transmisión Sexual.

En México, 30 por ciento de las personas que se encuentran entre los 18 y 30 años han padecido o tienen una enfermedad de transmisión sexual, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El problema es mundial, ya que la Organización Mundial de la Salud reporta que cada día, en todo el planeta, aproximadamente un millón de personas contrae una infección de transmisión sexual.

A esta edad hay mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual

Los adultos de mediana edad enfrentan un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual de acuerdo a un estudio elaborado por el SHIFT. Esto se debe a que la sociedad no está dispuesta a hablar sobre las personas mayores que sostienen relaciones sexuales, de acuerdo a la investigación.

Las actitudes negativas hacia la salud sexual y el conocimiento limitado de las necesidades de las personas mayores de 45 años implica que algunos en esta población desconocen los peligros de las relaciones sexuales sin protección, dijeron los investigadores del Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos.

Expertos asociados a la iniciativa de salud sexual SHIFT encuestaron a 800 adultos. Los participantes estaban en la costa sur de Inglaterra y las regiones del norte de Bélgica y los Países Bajos. Del total, unos 200 encuestados fueron identificados como en situación de desventaja económica.

Casi el 80 por ciento de los participantes en el grupo de población general tenían entre 45 y 65 años. Mientras, el 58 por ciento de los considerados en desventaja socioeconómica tenía entre 45 y 54 años.

Riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual

Los investigadores dijeron que los cambios importantes en el comportamiento sexual durante las últimas décadas han provocado un aumento en el número de personas mayores sexualmente activas. Sin embargo, muchos apenas consideran la posibilidad de contraer un ITS.

¿Por qué no usan preservativos las personas adultas?

La razón más repetida para no usar preservativos fue que los participantes se consideraban a sí mismos monógamos, exclusivamente de una relación, aseguraron los expertos.

El segundo motivo más repetido fue que los participantes creían que no tenían riesgo de embarazo.

"Los mayores de 45 años con más riesgo son generalmente aquellos que empiezan nuevas relaciones tras un período de monogamia. A menudo posmenopáusico, cuando el embarazo ya no es una consideración. Sin embargo, le dan poca importancia a las ITS", dijo Ian Tyndall, profesor titular de la Universidad de Chichester de Gran Bretaña, una de las instituciones socias del proyecto.

Los investigadores encontraron que más del 50 por ciento de los encuestados, tanto en la población general como el grupo socioeconómicamente desfavorecido, nunca habían sido examinados para detectar una infección de transmisión sexual.

(Con información de BBC)