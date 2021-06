Una ruptura amorosa siempre es complicada y difícil de superar y muchas veces, no reconocemos cuando ya asimilamos la situación, por ello, te diremos 7 señales que indican que ya superaste a tu ex .

Saber que ya superaste a tu ex no siempre es sencillo pero hay señales que indican que vas por buen camino para asimilar el duelo

Es importante destacar que la experiencia del duelo tras una ruptura es diferente en cada caso, pues dependerá de la forma en que terminó la relación, la propia fortaleza y las experiencias con otras ex parejas.

No existe un tiempo específico para superar a tu ex, pero existen algunas señales que indican que vas por buen camino y que te estás recuperando del duelo. Toma nota.

Señales de que ya superaste a tu ex

¿No estás seguro acerca de si ya superaste a tu ex pareja? Checa las señales que lo confirman:

1. Estás bien contigo mismo

Con las rupturas es común desarrollar una baja autoestima, crear conceptos negativos de uno mismo y sentimientos de insuficiencia, incapacidad y hasta poco atractivo.

Una señal de que la ruptura se está superando es empezar a sentir seguridad en uno mismo, tener iniciativa de cambiarse el look o hacer cambios positivos para verse y sentirse bien.

2. Ya no te obsesionas con el pasado

En las primeras fases de duelo es común tener sentimientos de culpa, lo que hace que se revivan los errores del pasado una y otra vez o que se sobre analicen las cosas que se hicieron o que se dejaron de hacer.

Surgen preguntas como "¿qué hice mal?" o "¿por qué me dejó?", se recuerdan los momentos felices y hay un anhelo por revivirlos.

Cuando ya superaste a tu ex, esos pensamientos desaparecen y hay un mayor enfoque en el presente y en el futuro, lo que permite avanzar en los proyectos personales.

3. Tienes metas individuales

Al terminar una relación, las metas y visiones que se compartían en pareja desaparecen, lo que puede causar una pérdida del sentido de la vida e incertidumbre.

Una vez que el duelo se vaya superando, notarás que empiezas a plantearte metas individuales, como iniciar un negocio, hacer un viaje o empezar a practicar un pasatiempo.

4. No te inquieta lo que hace tu ex

Algo muy común después de una ruptura es desarrollar un fuerte interés por lo que está haciendo la ex pareja. Se espían las redes sociales o se pregunta constantemente a otros amigos para saber si ya está saliendo con otra persona o si está muy feliz con la soltería.

Sin embargo, entre las señales que indican que ya superaste a tu ex está ya no sentir más inquietud y que los intereses se enfocan en los planes propios.

5. Ya no sientes dolor al hablarle

Tener contacto con la ex pareja puede ser muy doloroso cuando la ruptura es muy reciente, pero cuando empieza a superarse, las llamadas, encuentros o mensajes ya no son una fuente de dolor ni angustia.

Tampoco hay necesidad de intentar una reconciliación porque te sientes a gusto con o sin esa persona. No necesitas de su compañía para sentirte pleno.

6. Estás abierto a tener una relación

Es importante superar bien a la ex pareja antes de intentar una nueva relación, si se hace solo por despecho o por intentar llamar la atención, las cosas pueden complicarse mucho.

Hay casos en que se llega a pensar que ya no es posible volver a enamorarse, pero estas creencias cambian conforme se supera la ruptura y hay disposición para volver a amar.

7. Estás feliz con tu soltería

Una vez que sanas después de terminar la relación, puedes disfrutar de pasar tiempo a solas, poco a poco, empiezas a ser consciente de que no necesitas a nadie para ser feliz ni para realizar aquello que más deseas.

Superar a tu ex no será sencillo, las circunstancias son diferentes en cada caso y el duelo es único en cada persona. Es importante no hacer comparaciones y si no se superan los sentimientos negativos, es importante buscar ayuda profesional.

Las rupturas son experiencias muy dolorosas y hasta traumáticas, así que no tengas miedo de consultar a un experto si lo necesitas.

