Los sueños no se pueden controlar, estos forman parte del ciclo del descanso

Si tiene tiempo que terminaste con tu ex pareja y aún sigues soñando con ella, a continuación te mostraremos 7 razones por las que esto sucede. Es importante que sepas que soñar forma parte del ciclo del descanso.

Soñar con tu ex pareja es más común de lo que puedes imaginarte. El subconsciente sigue conteniendo recuerdos de una parte de nuestra vida más o menos significativa y por tanto, es habitual que esos recuerdos aparezcan en los sueños.

7 razones por las que sigues soñando con tu ex

Puede que pienses que soñar con tu ex pareja significa que no tienes el trance superado. Sin embargo, esta no es la única razón por la que se puede dar esta situación, por lo que no debes de atormentarte si te sucede.

1. Dudas de tu nueva relación

Si empezaste una nueva relación y de pronto sueñas con tu ex pareja, esto puede significar que no estés seguro de si vas en la dirección correcta, por lo que recuerdas con frecuencia a tu antigua pareja amorosa. Tener dudas es normal, pero no dejes que consuman tus pensamientos y perjudiquen a la persona con la que estás.

(Foto: Pinterest)

2. Miedo a que te lastimen de nuevo

Superar una antigua relación no es nada fácil y si tu antigua pareja hace acto de presencia en tus sueños puede que estés recordando su ruptura, la cual fue bastante mala y pudo haberte dejado con bastantes heridas. Procura realizar un cierre emocional para que en el futuro no pienses que siempre saldrás lastimada o lastimada.

3. Extrañas la sensación de estar enamorado

Regresar con tu ex en un sueño no significa que debas hacerlo en realidad. Esto simplemente quiere decir que extrañas la sensación de estar en una relación o que estás pasando por un cambio importante que te recuerda algo que experimentaste en tu relación anterior.

(Foto: Pinterest)

4. Estas con tu persona que te recuerda a tu ex

A veces no tiene nada que ver con tu ex, este tipo de sueños pueden ser causados cuando te encuentras a personas con una personalidad, actitud o gestos similares a las de tu ex y simplemente te la traen a la mente.

5. Un intento de perdón

Si las cosas entre los dos no terminaron bien y nunca hubo una oportunidad para el perdón, el sueño podría ser la forma en que tu cerebro crea esa oportunidad. Debes hacer las paces con la situación, contigo y con tu ex pareja para dejar de sufrir.

(Foto: Pinterest)

6. Extrañas algo que compartían juntos

Deeammods señala que ver a tu ex en un sueño podría significar que hay algo en tu antigua vida con esa persona que echas de menos, y que quieres recuperar. No se refiere necesariamente a la persona; podría ser algo que hacían juntos con frecuencia o un lugar que visitaban con regularidad.

(Foto: Pintrest)

7. Ya superaste la ruptura amorosa

Algunos expertos señalan que si sueñas con tu ex con el que terminaste hace mucho tiempo, significa que ya no te sientes culpable, mal, o cualquier otra cosa, por lo que pasó y que esa relación pasada no está controlando tu vida.

Recuerda que los sueños no se pueden controlar, no debes atormentarte si tu ex aparece en ellos, dale vuelta a la pagina y no te enfrasques pensando en como hacerle para no volver a soñar con esa persona.

(Con información de: Vix, GQ y La mente maravillosa)