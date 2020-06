7 razones por las que los hombres fingen el orgasmo

Aunque en menos medida, los hombres también fingen el orgasmo durante el sexo y a veces, por las mismas razones que las mujeres

SUSANA CARRASCO 29/06/2020

29/06/2020 20:09 hrs.

Se sabe que las mujeres pueden llegar a fingir el orgasmo en la intimidad con frecuencia, ya sea porque no quieren hacer sentir mal a su pareja o por que no reciben la estimulación necesaria, pero ellos también pueden hacerlo y, de hecho, expertos revelan que hay 7 razones principales por las que los hombres fingen el orgasmo.

Seguro que piensas que es imposible que él pueda fingir porque crees que la eyaculación es sinónimo de orgasmo, sin embargo, no siempre es así.

Los hombres también pueden mentirte en la intimidad y en muchas ocasiones, pueden hacerlo por las mismas razones que las mujeres. Un estudio realizado por expertos de la Universidad de Kansas, arrojó que hasta uno de cada cinco hombres ha fingido un orgasmo.

Hombres fingen orgasmo

Una encuesta realizada a 1.400 personas por la marca de productos eróticos Bijoux Indiscrets y retomada por la BBC, señala que el 21,2% de los hombres había simulado el orgasmo alguna vez (frente al 52,1% de las mujeres) yel 8,4% dijo falsearlo casi siempre(frente al 11,8% de las mujeres). Además, los encuestados afirman fingir el orgasmo si pierden la erección o les esta costando mantenerla. En algunos casos, cuando usan condón, suelen tirarlo sin que la pareja lo vea porque es la prueba del delito.

Las razones por las que los hombres fingen el orgasmo no son tan distintas que las de las mujeres, aunque puede haber algunas variaciones, como las que te presentamos a continuación:

1. Temen lastimarte

Al igual que las mujeres, los hombres temen herir los sentimientos de su pareja y prefieren no decirle que no llegaron al clímax mientras estaban teniendo sexo. Tienen miedo de confesar que no tuvieron un orgasmo porque no quieren afectar la relación ni quieren que pienses que no lo excitas lo suficiente.

2. Sienten mucha presión

Los hombres también pueden sentirse forzados a llevar al orgasmo a su pareja antes que ellos tener uno, pero llegan a obsesionarse demasiado al grado de no disfrutar realmente del momento erótico, pues si solo están pensando en satisfacerla, el deseo sexual se puede apagar.

Así que antes de pensar que son máquinas sexuales y que por ser hombres siempre van a tener un orgasmo, considera que al igual que las mujeres, cualquier alteración como el estrés o la obligación de tener un desempeño sexual perfecto, hacen que su cuerpo no reaccione como debería. Mejor disfruten del momento juntos, sin presiones y el clímax será mucho más placentero e intenso.

3. Miedo a un embarazo

Aunque no lo creas, algunos hombres pueden fingir el orgasmo porque en el fondo no quieren embarazar a su pareja, así que resulta más fácil hacer como que eyacularon, cuando en realidad no lo hicieron.

4. Poca sensibilidad del pene

Las mujeres pueden tener problemas para alcanzar el orgasmo por falta de juegos previos o de una estimulación adecuada y ellos pueden pasar por lo mismo. Incluso si hay una erección, algunos requieren de un gran esfuerzo de estimulación de los genitales para poder llegar al clímax sexual y si no lo consiguen, fingirán.

5. Infidelidad

Esta es una de las peores razones por las que los hombres fingen el orgasmo, pues hay quienes prefieren mentir porque utilizaron su energía para tener sexo con su amante y con su pareja formal ya no quieren lucirse como antes.

6. Aburrimiento

Si durante el sexo siempre hacen lo mismo y no experimentan con nuevas posiciones sexuales u otros elementos eróticos, es probable que empiecen a sentir fastidio y hasta aburrimiento en el acto sexual, lo que llevará a fingir el orgasmo con tal de terminar rápido.

7. Orgasmo seco

El orgasmo y la eyaculación no son lo mismo, pues es posible que ellos lleguen al clímax sin expulsar una gota de semen. Esto se debe a que el clímax sexual está en el cerebro, por lo que es más importante la excitación por medio de lo visual y otras estimulaciones que solo el acto sexual. No obstante, pueden usar ese argumento para decir que sí tuvieron un orgasmo cuando en realidad no fue así.

Lo mejor es ser honesto con la pareja y hablar claramente sobre las necesidades sexuales, ya que es la única forma de mejorar realmente los encuentros y de empezar a disfrutar sin necesidad de fingir el orgasmo. No tiene nada de malo corregir a tu pareja y explicarle cómo quieres que te toque, a qué velocidad y dónde, pero es importante hacerlo de forma tranquila y sin ofender. Aprovechen para masturbarse mutuamente y conozcan las zonas erógenas de cada uno, no todo es estimular los genitales, recuerden que todo el cuerpo es un mapa que debe explorarse para un placer máximo.

