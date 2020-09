7 mitos de la pornografía que afectan las relaciones sexuales reales

Existen diversos mitos de la pornografía que si los crees, pueden arruinar el sexo con tu pareja en la vida real

SUSANA CARRASCO

22/09/2020 16:37 hrs.

Las relaciones sexuales pueden verse afectadas por diversas situaciones, desde físicas hasta emocionales, pero expertos también advierten que dejarse llevar por los mitos de la pornografía, podrían causar conflictos y frustración en la alcoba.

Disfrutar del contenido para adultos no es algo malo, puede funcionar para despertar el deseo sexual y favorecer un aumento en los encuentros con la pareja, no obstante, debemos tener cuidado de no creer en todo lo que vemos, pues generalmente estos contenidos muestran que, en el sexo, todo es muy fácil y sin complicaciones.

(Foto: Pixabay)

Así que antes de que te dejes engañar, aquí te decimos los 7 mitos de la pornografía que pueden arruinar tus relaciones sexuales reales.

Mitos de la pornografía

La falta de educación sexual y los tabús que hay alrededor del disfrute del placer íntimo, hacen que cada vez más personas recurran a la pornografía para saber cómo deberían tener relaciones sexuales. Pero no todos están conscientes de que lo que ven en pantalla no es más que ficción y optan por intentar aplicar lo que "aprenden" de estos contenidos en la vida real.

Pero más allá de entender que son actores fingiendo en escenas editadas para que todo luzca perfecto, es fundamental tener en cuenta que hay mitos de la pornografía que arruinan el sexo real, como:

1. La excitación se logra fácilmente

En la pornografía es común ver que, sobre todo la mujer, está excitada a los pocos segundos de comenzar con el acto sexual, no obstante, en la vida real la estimulación previa antes de pasar a los genitales no se puede dejar pasar, porque incluso estando excitada, a veces la lubricación no es suficiente para empezar con la penetración y podríamos necesitar más ayuda.

(Foto: Pexels)

"Se puede estar excitada pero no lubricada y se puede estar lubricada pero no sentir excitación", advierte la sexóloga Estela Buendía a SModa.

2. El orgasmo siempre llega

Probablemente esta sea una de las mentiras de la pornografía más comunes pues los protagonistas siempre disfrutan de un orgasmo intenso al final y no muestran que a veces, simplemente se puede estar cansado o no estar lo suficientemente concentrado para alcanzarlo y que eso también está bien, pues el motivo para tener sexo no siempre debería ser lograr el clímax.

"No todas las relaciones sexuales incluyen o acaban con un orgasmo y no por ello dejan de ser placenteras", explica la especialista en sexualidad, Lola González.

3. No hay cansancio durante la penetración

En la pornografía, las molestias que podría causar una penetración demasiado prolongada o intensa, nunca se muestran, pero son reales tanto en los hombres que pueden sentirse agotados, como en las mujeres, que pueden experimentar ardor e incomodidad vaginal cuando el acto dura mucho.

(Foto: Freepik)

Por ello, es fundamental comprender que en la pornografía editan las imágenes y nunca nos mostrarán que el agotamiento físico durante el sexo es muy común.

4. Un pene grande significa más placer

Seguro que has notado que los hombres que protagonizan estos contenidos tienen un miembro muy grande, que nos hace pensar por el aparente placer que le causa a su pareja que, entre más grande, mejor. Pero lo cierto es que la penetración con un pene demasiado grande puede ser dolorosa para la mujer y no es necesario llegar a las partes más profundas de la vagina para lograr un orgasmo, pues solo hay sensibilidad en el primer tercio de la zona.

Así que lo mejor es saber cómo estimular las zonas erógenas más sensibles y olvidarse de que un pene grande va a brindar un gran placer simplemente por tener un buen tamaño. Es mentira.

5. El sexo anal no requiere preparación

Otro de los mitos de la pornografía que podrían tener desastrosas consecuencias en la intimidad real, es que cuando hay sexo anal, todo es muy sencillo y no es necesario darse el tiempo de preparar la zona antes de la penetración. Falso.

El ano no es como la vagina que se adapta al pene, es necesario dilatarlo y lubricarlo lo suficiente para evitar dolor, heridas, fisuras y hasta desgarros. Por ello, al practicarlo primero hay que estimular lentamente con un dedo, luego con un juguete sexual y una vez que la zona esté lista, se puede hacer la penetración, siempre teniendo un lubricante ideal a la mano.

6. El sexo ocasional siempre es excitante y fácil

Mucho del contenido erótico nos muestra historias en las que una pareja puede tener sexo casual en cualquier momento, lugar y con una persona atractiva y muy sensual, pero en la vida real eso no pasa, pues debemos tener ciertos cuidados a la hora de intimar con un desconocido, sobre todo si pensamos practicar algunas fantasías sexuales como los tríos o las orgías, pues la salud es lo más importante y antes debemos asegurarnos de que son personas sanas.

7. Las mujeres tienen que gemir muy fuerte

Además de los penes grandes, otro de los clichés en el porno es que las mujeres gimen de forma muy exagerada y crean una idea errónea del orgasmo y el placer femenino, pues en la vida real, no siempre sucede debido a que se puede lograr un clímax muy intenso o uno mucho más suave y ambos son placenteros.

"No podemos concluir que nuestra pareja está disfrutando solo basándonos en señales como los jadeos, la respiración o el movimiento. La única forma certera de saber cómo lo está pasando es preguntar", concluye Buendía.

Ya lo sabes, antes de creer en los mitos de la pornografía, lo mejor es que aprendas qué es lo que realmente disfruta tu pareja durante las relaciones sexuales y que también le hagas saber lo que a ti te gusta más.

(Con información de SModa y El Español)