7 consejos para mantener una relación abierta

Existen muchos tipos de parejas y las relaciones abiertas no se basan en la monogamia, de hecho, se caracterizan porque los integrantes de la relación mantienen relaciones con otras personas.

(Foto: Pexels)

Las relaciones en el poliamor pueden involucrar solo sexo casual y también vínculos emocionales más o menos estables. Si estás pensando en empezar una relación de este tipo, tienes que tomar en cuenta todos los cambios a los que te enfrentarás y las reglas que debes seguir para que salga bien.

Poliamor para principiantes: cómo tener una relación abierta

Tener una relación abierta o convertir una relación tradicional en una con estas libertades no es sencillo, implica un cambio de mentalidad y también de perspectiva sobre cómo se viven las relaciones tanto a nivel emocional como sexual.

Si ya te convenciste de probar este tipo de relación, entonces debes asegurarte de cumplir con los siguientes pasos:

1. La base es una relación sana

Antes que nada, debes tener una relación con la pareja con un vínculo fuerte, donde exista confianza y seguridad por parte de ambos.

(Foto: Pexels)

No siempre tiene que ser así, pero una pareja funciona mejor al abrir su relación cuando desde antes hay cierto grado de bienestar y confianza. Si solo se opta por la relación abierta para salvarla de una crisis o ruptura, lo único que ocurrirá es que habrá frustración y celos.

2. Solo hazlo si realmente lo deseas

Si tu pareja te propone abrir la relación, no aceptes solo por compromiso o por miedo a que tu pareja se vaya, recuerda que el poliamor solo funciona si ambos están convencidos de querer hacerlo, de lo contrario, solo afectará el bienestar y la relación se romperá.

3. Normas y límites

Este es uno de los puntos más importantes para mantener una relación abierta, pues deben llegar a un consenso sobre lo que está permitido y lo que no.

(Foto: Pexels)

Establecer estas normas y límites evitará malentendidos y confusiones, lo que dará más seguridad y confianza en la relación. Estas reglas pueden ser flexibles y se deben modificar cuando sea necesario, lo importante es sentirse a gusto en todo momento.

4. Exprésate

La comunicación es esencial para mantener cualquier tipo de relación, pero aún más en las relaciones abiertas.

Es fundamental expresar las necesidades, los pensamientos, las emociones y claro, las inquietudes de manera sincera para asegurar el futuro de la relación. Disimular, aparentar que lo que hace el otro no nos afecta o engañar nunca es buena idea, pues tarde o temprano todo sale a la luz.

(Foto: Pexels)

5. Sé sincero sobre el tipo de relación que tienes

Hablar con la pareja con quien deseas tener una relación abierta es fundamental, pero también lo es hablar con las otras personas con las que te vas a relacionar.

Sé honesto sobre el tipo de relación que llevas y no pongas a terceras personas en una situación complicada. Diles que tienes una relación "principal" y habla sobre las normas acordadas, así la otra persona puede decidir si quiere ser parte o no.

6. Pasa tiempo con tu pareja "principal"

La relación es abierta y se vale ver a otras personas, pero eso no significa que debas descuidar a tu pareja. La idea de abrir la relación es mejorar su forma de relacionarse, pero para mantenerlo durante mucho tiempo es necesario proteger y cuidar la relación principal.

(Foto: Pexels)

7. Si eres celoso, no es para ti

Las personas que no pueden controlar sus celos no pueden tener una relación abierta, pues si de por si no funcionan en las relaciones convencionales, mucho menos en este tipo de relaciones.

La idea de tener una relación abierta es que uno o ambos componentes de la pareja puedan relacionarse a nivel emocional y/o sexual con otras personas, así que los celos no tienen cabida. Ambos deben ser muy sinceros, respetar las reglas y límites y tener en cuenta que muchas veces, las relaciones abiertas funcionan mucho mejor que las tradicionales.

(Foto: Pexels)

Finalmente, para mantener una relación abierta y disfrutar es fundamental usar siempre métodos anticonceptivos, para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual o ETS.

¿Te atreverías a tener una relación abierta o definitivamente no es para ti?

(Con información de Psicología y Mente y Revista Glamour)