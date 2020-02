5 tips para mejorar tu vida amorosa

Según un portal de citas, lo que cuentas tiene mucho que ver

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 06/02/2020

06/02/2020 16:16 hrs.

Ya lo cantaban Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny: "Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Y estar soltera está de moda, por eso ella no va a cambiar", pero si bien el coro de una canción pegajosa puede adaptarse a cualquier persona que no tenga pareja, la realidad es que estar solito tiene sus pros y sus contras, ya que puede ser extremadamente divertido un día y muy frustrante horas después.

A veces buscamos a alguien con los mismos intereses que nosotros y algunas otras no nos acercamos a nadie durante las fiestas por nuestros patrones de comportamiento, los cuales, por cierto, sentimos que no son malos debido a que los consideramos parte de nosotros. ¿Por qué vamos a estar mal?, ¿cierto?

El punto es que después de un tiempo sin salir con otro individuo extrañamos ese sentimiento de compartir experiencias y por ello, aquí te dejamos cinco tips para que mejores tu vida amorosa:

1) No estés solo: El trabajador social clínico con licencia, Ken Page, sugiere que la amistad puede ser un buen paso:

"Le recomiendo que solicite la ayuda de un amigo. Lo mejor de todo sería un compañero de aprendizaje, alguien que también es soltero y que se unirá a usted en sus viajes de citas, o al menos lo discutirá con usted por teléfono antes y después del viaje. Si prefieres hacer esto solo (¡y no puedes cambiarlo para reconsiderarlo!), Simplemente haz un diario antes y después", dice.

2) Crea una lista con tus mejores historias personales: ¿Te ha pasado que por fin se te hace salir con una chica o un chico, pero que cuando están sentados frente a frente no saben de qué hablar?

El sitio eharmony.com propone que escojas las mejores situaciones que te hayan pasado para que no te quedes con el silencio incómodo y tengas algo que contar.

"Cada cita que tengas será energizada y enriquecida por las anécdotas que cuentas sobre tu vida, ya sean divertidas, conmovedoras o intrigantes. De todo lo que le cuentes a tu cita en el transcurso de una noche, tus historias serán más memorables", precisa dicho portal, el cual, por cierto, se enfoca en ese tema.





Foto: pxfuel.com





3) Deja ir lo que piensas que quieres: En palabras de la psicóloga Rachel MacLynn, si estás buscando un tipo de persona "en papel", ese es el origen de tu miseria.

Piénsalo: tal vez salías con una persona que era de los altos mandos del lugar en el que laborabas y te consentía con detalles caros, pero somos "criaturas de hábitos" y eso cuenta mucho.

"Alguien podría decir: 'Acabo de salir de una relación con un médico que era académicamente increíblemente brillante y habló en conferencias en todo el mundo. Me gustaría conocer a alguien así'. Pero cuando preguntas qué salió mal en la relación, querían a alguien que no estuviera tanto fuera de casa", contextualiza MacLynn.

¿De verdad quieres repetir la historia?, ¿deseas recrearla?, es algo que debes de considerar, según la experta.

4) Observa tus patrones: Hay varios tipos de personas en las fiestas, pero si eres de los que se quedan sentados en las escaleras viendo como todos hablan, bailan y socializan, quizá tú eres el que está haciendo las cosas mal.

"Puedes intentar este ejercicio: Plan A: no cambies nada de lo que haces. Simplemente observa tus comportamientos y sentimientos. ¿Con quién hablas?, ¿A quién evitas?, ¿Te acercas a las personas que te interesan o esperas a que se acerquen a ti?, ¿bebes mucho?, ¿Cómo eres diferente cuando estás con alguien que te atrae? Después, habla con tu compañero de aventuras sobre lo que descubriste y si no tienes uno, ve a un lugar callado donde puedas estar solo y tranquilo y escribe tus reflexiones.

Plan B: elige un pequeño cambio con el que te gustaría experimentar en tu próxima salida. "Quizás eliges beber menos. Si siempre eres el agresor, quizás puedas elegir estar menos orientado a la acción.

Hay innumerables posibilidades para pequeños cambios en el comportamiento. Elija el que más le interese. Asegúrese de que el cambio que está intentando sea uno que esté seguro de poder lograr. Incluso un ligero cambio abrirá nuevas ideas y le dará un sentido liberador de movimiento y posibilidad", sugiere Page.





5) Identifica lo que te mantiene atrapado y arroja todo lo que deba quedarse atrás: ¿Tienes viejos hábitos que te mantienen atrapado?, ¿Hay personas que no te dejan avanzar? Di "adiós". Las heridas y decepciones del pasado deben quedar atrás, así como hábitos y actitudes que nunca te han funcionado en el pasado.

¿La otra persona tiene la culpa de lo que te hicieron antes?, no, ¿verdad? Date un nuevo comienzo en todos los sentidos y ábrete a la posibilidad de conocer a alguien nuevo.

Recuerda que incluso sin saberlo, estás conociendo nuevas "parejas potenciales" a las que podrías invitar a salir, si es que te decides a hacerlo. Puede ser la chica que te atiende cuando vas a comprar un café, al que te ayudó a poner el libro en su lugar cuando estabas en la biblioteca, al mesero de tu restaurante favorito, a la instructora del gym, a uno de tus compañeros de clase, al vecino...

Las posibilidades son infinitas y, literal, todo depende de ti.





Con información de psychologytoday.com, eharmony.com, menshealth.com