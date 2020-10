Atreverse a salir de la rutina sexual es clave para disfrutar más y para ello, las técnicas de masturbación para hombres pueden ayudarte

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 23/10/2020

23/10/2020 19:02 hrs.

Masturbarte o tocarte para obtener placer sexual es totalmente normal, sin importar si tienes sexo con otras personas o no. Pero si estás aburrido de hacerlo siempre de la misma manera, aquí te compartimos 5 técnicas de masturbación placenteras para hombres.

Conocer tu cuerpo a través del autoplacer frecuente es saludable y a diferencia de lo que se cree, no te causará ningún daño en los genitales, ni hará que te salgan granos o que ya no sientas nada en el sexo.

(Foto: tomada de la web)

Simplemente debes tener asegurarte de hacerlo con las técnicas adecuadas para obtener tanto placer como sea posible, usando lubricante para prevenir rasgaduras en la piel y lavándote las manos antes de tocarte.

Técnicas de masturbación para hombres

Sal de la rutina y atrévete a revolucionar tu vida sexual a solas son las siguientes técnicas de masturbación placenteras para hombres:

1. Estimulación con los dedos

Una forma de comenzar a masturbarse con distintos movimientos es no usar tanto las palmas de las manos y optar por los dedos. Para ello, tienes que rodear tu pene formando un círculo con tus dedos anular y pulgar, de preferencia usando un poco de lubricante y luego, comenzar con la acción.

(Foto: tomada de la web)

TAMBIÉN LEE: Lo que debes saber de los tipos de eyaculación masculina

El movimiento de esta técnica debe hacerse en un solo sentido, deslizando los dedos sobre el pene siempre desde la base hacia el glande o la punta, nunca en sentido inverso. Una vez que los dedos lleguen a la punta del pene, usa tu otra mano para repetir el movimiento e ir alternando con el ritmo que más disfrutes.

2. Círculos con las palmas

Para realizar esta técnica de masturbación para hombres, lubrica la palma de una de tus manos o si lo prefieres, las dos y empieza a dar un masaje haciendo círculos con las palmas en la cabeza del pene en erección, pero debes hacerlo suavemente, casi rozando para que no cause molestias, especialmente si no tienes circuncisión.

(Foto: tomada de la web)

3. Sábanas

Cambiar las texturas durante la masturbación es fundamental para sentir más y disfrutar de orgasmos más intensos cada vez y para ello, es recomendable hacer uso de una sábana. Solo debes asegurarte que sea de un material muy suave y resbaladizo, como la seda.

Coloca la sábana sobre tu pene, sostenlo con una mano y empieza a estimular como más lo disfrutes por fuera de la tela. La ventaja de esta técnica es que no necesitas lubricante y las sensaciones en el glande o la punta del pene son muy intensas.

(Foto: tomada de la web)

4. Mano dormida

Esta técnica de masturbación para hombres puede parecerte un poco rara, pero lo cierto es que es muy efectiva para romper la rutina de autoestimulación sexual.

Lo único que tienes que hacer es sentarte sobre la palma de la mano con la que te masturbas durante unos minutos, hasta que sientas que está un poco dormida. Luego, úsala para empezar a hacer los movimientos eróticos, de arriba hacia abajo en el pene. Sentirás como si otra persona te masturbara, lo que puede ser muy excitante.

Otra opción para obtener un efecto similar es hacer los movimientos con la mano no dominante.

(Foto: Pexels)

5. Regadera

La masturbación en la ducha puede ser una de las más excitantes, solo debes estar muy relajado y dejarte llevar por las sensaciones placenteras. Vas a necesitar una regadera manual o con manguera, pon el agua a una temperatura agradable y luego acerca el chorro de agua a tus genitales.

Para que el automasaje erótico sea más placentero, puedes sujetar con una mano la regadera, mientras que, con la otra, estimulas tu pene con los movimientos que más te gusten. Juega con el agua, haz que caiga en distintas partes de tu miembro y tus testículos, prueba diferentes ángulos y niveles de presión para un orgasmo más rápido.

(Foto: tomada de la web)

En todas estas técnicas de masturbación para hombres puedes agregar otros trucos, como empezar con los movimientos y detenerte justo antes de eyacular, soltando el pene y relajando todo el cuerpo hasta que la erección disminuya. Luego debes empezar otra vez con la estimulación y repetir el proceso al menos cuatro veces, lo que no solo prolonga el placer, también hará la eyaculación más abundante y el orgasmo, doblemente intenso.

¡Atrévete a disfrutar!

SIGUE LEYENDO: La ciencia revela 5 pasos para dar el beso perfecto

(Con información de Sex place, GQ, Salud180 y Planned Parenthood)