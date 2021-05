En muchas ocasiones te hemos hablado y mencionado sobre los beneficios que aportan las relaciones sexuales a tu salud y a la vida en pareja , pero existen situaciones en las que es mejor no tener sexo , a continuación te enumeramos 5.

5 situaciones en las que es mejor no tener sexo

Recuerda que vivir una sexualidad responsable es muy importante, nunca debes poner en riesgo tu salud, estas son las 5 situaciones en las que es mejor no tener sexo:

1. Si tienes un embarazo de alto riesgo

El Instituto Mexicano del Seguro Social indica que el embarazo no impide tener relaciones sexuales y recomienda practicar posiciones cómodas. Además, señala que no debes preocuparte porque el bebé no está en riesgo, ya que en el cuello de la matriz hay una membrana mucosa que lo protege.

Pero si el embarazo es de alto riesgo es mejor evitar los encuentros sexuales, esto debido a que si tu médico te ha recomendado reposo por el embarazo riesgoso, es mejor evitar movimientos bruscos que puedan poner en riesgo tu vida y la del bebé.

(Foto: Freepik)

2. Si sientes dolor durante el sexo

Si durante los encuentros sexuales presentas alguna dificultad o dolor, debes acudir al médico para una revisión, tener sexo con dolor no será satisfactorio y puedes provocar infecciones mayores, además de futuros traumas por eso es mejor acudir con un especialista para tratar estos problemas.

(Foto: Freepik)

3. Mala higiene por parte de tu pareja

Es necesario que le des la debida importancia a la higiene de la zona intima, porque de lo contrario puedes provocar infecciones, sobre todo en las mujeres, así que si consideras que la higiene de tu pareja en ese momento no es la adecuada, no debes de arriesgarte a sufrir alguna enfermedad, es mejor evitar las relaciones sexuales en ese momento.

Recuerda que es muy importante acudir a chequeos de salud anuales y una vez iniciada la vida sexual es fundamental que un especialista revise que todo esté bien y que no tengas alguna infección o enfermedad que pueda traer consecuencias peores más adelante.

(Foto: Freepik)

4. Cuando tienes una infección urinaria

Las infecciones urinarias suelen ser muy molestas tanto en mujeres como en hombres pueden presentar ardor en la zona íntima, lo cual puede provocar que no sientan placer durante los encuentros sexuales con su pareja, lo cual puede llegar a ser frustrante para ambos y provocar más disgustos que beneficios.

De igual forma estas infecciones suelen ser muy fáciles de transmitir, por el bien tuyo y de tu pareja no deberías de tener relaciones sexuales si tienes una infección urinaria.

(Foto: Freepik)

5. Si tienes inmunidad baja

Si tienes alguna enfermedad que ha debilitado tu sistema inmune, es mejor que evites las relaciones sexuales porque esta situación puede hacerte más propensa a contraer alguna infección o enfermedad venérea, así que se recomienda evitar este tipo de encuentros o en caso de realizarlos, es fundamental que utilices preservativos de barrera como el condón.

(Foto: Freepik)

(Con información de: IMSS, Mayo Clinic y Soy Carmín)