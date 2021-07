5 señales que indican que no le interesas como pareja a esa persona

Cuando sentimos atracción por alguien , es común que busquemos señales donde no las hay y que fácilmente confundamos el simple afecto con el amor . Sigue leyendo y conoce las señales que indican que no le interesas como pareja a esa persona.

Saber que alguien te ve solo como una amiga o amigo es muy sencillo y aunque muchas veces de la amistad nace el amor, generalmente se trata de una falsa señal.

(Foto: Pexels)

Para que no te ilusiones y después termines con tu corazoncito roto, estas son algunas señales que te dicen que esa persona te quiere y aprecia, pero solo de forma amistosa.

Señales que indican que no le interesas como pareja

Es probable que esa persona te llame por teléfono seguido, que te envíe mensajes a diario y que te haga saber que eres importante en su vida, pero ¿cómo saber que solo se trata de una amistad? Reconoce estos comportamientos:

1. Limita el contacto físico

Si esa persona te abraza, te toca los hombros o te da palmadas en la espalda, pero nunca intenta tomarte de la cintura o de las manos, es probable que tenga muy claros los límites porque solo le interesas de forma amistosa.

(Foto: Pixabay)

Sabe lo que puede y no hacer y no está dispuesto a perder tu amistad por un momento de confusión.

TAMBIÉN LEE: ¿Conoces los tipos de parejas que tienen más sexo?

2. Te mensajea, pero tarda mucho en responder

Las responsabilidades diarias muchas veces nos impiden responder de inmediato correos y mensajes, pero no hay duda de que cuando alguien nos interesa de forma romántica, estamos completamente atentos al celular.

No obstante, cuando solo hay una amistad, contestar no es una prioridad inmediata. Además, cuando no se pretende salir de la friendzone, se envían mensajes pero no hay una invitación a salir.

(Foto: Pexels)

3. Evita que estén solos

Una de las formas más sencillas de saber que no le interesas como pareja a esa persona es poner atención a la manera en que prefiere pasar tiempo contigo.

Si nunca te pide que estén a solas o hasta ignora tus peticiones para salir solo ustedes dos, indica que no quiere estar contigo en un modo romántico. Prefiere que los acompañen más amigos para dejar claro que solo le interesa una amistad y evitar que las cosas se pongan raras.

(Foto: Pexels)

Además, evitará las salidas contigo en la noche, como ver una película en el cine o salir a cenar a un restaurante, porque es algo que suelen hacer más las parejas.

4. Te dice que eres una persona linda, pero no sexy o atractiva

Se refiere a ti como una persona linda, tierna o adorable, pero nunca usa conceptos sensuales para definirte. No te ve como hombre o mujer, con todos los atractivos que eso involucra, lo que significa que tampoco te ve con deseo ni siente atracción romántica.

(Foto: Pexels)

5. Te pide que le presentes a alguien

Sin duda, esta es una señal clara de que esa persona solo te aprecia de forma amistosa, pues descarta totalmente la idea de que sean algo más y hasta te pide que le presentes a personas atractivas con las que sí podría tener algo romántico.

Piensa que eres su mejor compañero para salir y encontrar "ligues", lo que está lejos de que sienta algo más allá de la amistad.

(Foto: Pexels)

Saber que no le interesas como pareja a esa persona es mejor que ilusionarse con falsas señales y terminar herido emocionalmente, así que tómalo con calma y recuerda que, aunque creas que no hay nadie como él o ella, la realidad es que hay muchos peces en el mar, solo es cuestión de darse la oportunidad de conocer nuevas personas. ¡Anímate!

SIGUE LEYENDO: 5 posiciones sexuales Kegel para aumentar la sensibilidad

(Con información de Vix y En Pareja)