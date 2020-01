5 señales de vaginosis que es urgente identificar

Es la infección vaginal más frecuente en mujeres en edades entre los 15 y 44 años.

INGRID SILVA 24/01/2020

24/01/2020 19:21 hrs.

De acuerdo con información de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), cualquier mujer puede contraer vaginosis bacteriana una enfermedad que incrementa la probabilidad de adquirir una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

Se trata de una infección producida por una cantidad excesiva de determinadas bacterias que modifican el equilibrio normal de las bacterias en la vagina.

La vaginosis bacteriana es la infección vaginal más frecuente en mujeres en edades entre los 15 y 44 años.

¿Qué es la vaginosis bacteriana?

Y es que, una vagina sana tiene bacterias, pero el peligro está en un desequilibrio de los distintos tipos de las mismas que generaría las condiciones necesarias para una vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana suele ser causada por el tipo de bacteria más común que habita la vagina: la Gardnerella vaginalis.

¿Es una enfermedad de transmisión sexual? No, se trata de una enfermedad en la cual se han identificado distintos factores de riesgo como el uso de duchas vaginales, desodorantes vaginales u otros productos causantes de irritación que interfieren en los niveles de las bacterias. El riesgo también se incrementa por relaciones sexuales con distintas parejas.

Muchas mujeres no presentan síntomas, por ello, no saben que tienen la enfermedad y no acuden con un especialista, los síntomas pueden ser leves o intensos además intermitentes, entre ellos:

1. Flujo vaginal abundante

2. Coloración en el flujo; blanco, gris o blanco

3. Flujo con olor similar al pescado

4. Flujo espumoso o delgado

5. Dolor, picazón o ardor.

¿Cómo prevenir la vaginosis bacteriana?

Aún no se conocen por completo los mecanismos de propagación de la vaginosis bacteriana, pero sí se conocen algunas medidas de prevención básicas, entre ellas:

- Limitar el número de parejas sexuales

- Abstenerse de las relaciones sexuales

- No hacerse duchas vaginales.

Finalmente, la vaginosis bacteriana puede desaparecer sin utilizar tratamientos, aunque ante la presencia de síntomas se sugiere acudir con un especialista que prescriba un tratamiento; cuando no se recibe el tratamiento adecuado y oportuno, aumenta la probabilidad de adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y ETS como la gonorrea y la clamidia.