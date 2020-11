5 señales de que tu pareja solo quiere sexo contigo

Cuando tu pareja solo quiere sexo, es común que manifieste una serie de comportamientos que son sencillos de identificar

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 03/11/2020

03/11/2020 19:25 hrs.

¿Quieres saber si tu pareja solo quiere sexo contigo? Existen algunas señales sencillas y claras que te lo pueden decir, solo debes estar muy atenta, especialmente al principio de la relación, que es cuando las cosas se pueden confundir fácilmente por la emoción o porque simplemente, todavía no conoces bien a esa persona.

No se trata de que te desilusiones, sino que sepas exactamente a lo que te enfrentas y analices si eso es lo que realmente quieres en ese momento de tu vida o si buscas algo más serio.

Tener solo sexo con alguien no tiene nada de malo, es una forma de explorar la sexualidad y disfrutar al máximo, el problema surge cuando buscamos algo más serio y la otra persona no pero tampoco lo dice. Así que toma nota de las señales que indican que tu pareja solo quiere sexo.

Señales de que tu pareja solo quiere sexo

Si sospechas que tu pareja solo quiere sexo contigo, estas son las señales que indicarían que no estás muy equivocada, checa:

1. Las citas son o en tu casa o en la suya... de noche

Si te llama cerca de la medianoche preguntando si puede ir a tu casa o si quieres ir a la suya para "divertirse" un rato, no significa que haya estado muy ocupado y que hasta ahora tuvo tiempo de buscarte, sino que solo quiere verte para tener sexo y disfrutar de un momento de pasión.

Está claro que no quiere invertir tiempo o dinero para tener una relación contigo, solo satisfacer sus necesidades sexuales.

2. Las llamadas y mensajes siempre son sobre sexo

Los mensajes que se envían, las conversaciones por teléfono, los chats, todo siempre gira en torno al sexo. Ya sea que te diga lo bien que se la pasó la última vez que lo hicieron, que busque tener un nuevo encuentro o que te pida algunas fotos sensuales, para esa persona lo único importante es hablar de volver a estar juntos en la cama.

3. Se enoja si no tienen sexo

Una persona que no quiere una relación seria sino solo sexo, no quiere "desperdiciar" tiempo haciendo otras cosas como ir al cine o a cenar, por lo que es probable que, si le dices que hoy no tienes tantas ganas de tener intimidad, se enoje y no le interese más estar contigo, al menos hasta que vuelvas a querer tener sexo, claro.

4. Evita temas personales

Otra de las señales de que tu pareja solo quiere sexo, es que no se interesa por conocer mucho sobre ti, mucho menos sobre tus metas, miedos o hobbies. Tampoco va a querer contarte acerca de su vida privada, su familia o sus amigos, pues evita establecer una conexión emocional entre ustedes.

El mundo fuera de la cama contigo sencillamente no le importa.

5. Se va en cuanto termina el encuentro

Te pide verse muy noche y luego de tener sexo contigo, siempre tiene una excusa para irse rápidamente. No se queda a dormir ni mucho menos quiere tener apapachos post-coito como abrazarse o acurrucarse, simplemente se levanta, se ducha y está listo para irse.

Si el encuentro fue en su casa, siempre se asegura de que no olvides nada y hará hasta lo imposible para que no te quedes a dormir con él. Es probable que también desaparezca por días, sin tomarse la molestia de al menos avisarte que no estará disponible por un buen rato.

Estas señales de que tu pareja solo quiere sexo son muy claras, la decisión para quedarte y simplemente disfrutar o ir en busca de algo más serio es tuya, así que tómalo en cuenta.

(Con información de Mujer de 10, Eme de Mujer, Vix y Glamour)