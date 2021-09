5 señales de que tu pareja quiere terminar contigo

¿Notas cambios en el comportamiento de tu pareja ?, ¿Sientes que ya no está tan cómodo a tu lado? Podría indicar que se acerca el final de la relación , aunque no es lo único, existen varias señales de que tu pareja quiere terminar contigo . ¿Quieres conocerlas?

Todas las relaciones de pareja pasan por altas y bajas, pero en algunas predominan las discusiones, los celos o algunas actitudes negativas que pueden facilitar el quiebre de la relación.

Al notar las señales de que tu pareja quiere terminar contigo es normal sentir miedo, especialmente si el amor aún está latente, ya que es difícil decirle adiós a esa persona de la que estamos enamorados, pero es mejor estar preparado.

Señales de que tu pareja quiere terminar contigo

Existen ciertos cambios en la relación y en el comportamiento de la pareja que pueden indicar que las cosas se están enfriando demasiado, al grado de terminar con la relación, así que es mejor conocerlas para que el momento no te tome por sorpresa:

1. Las conversaciones son muy vacías

Al principio de la relación seguro que no podían dejar de hablar, se contaban casi todo, como lo que hicieron en el trabajo, cosas de la vida familiar o con sus amigos. Sin embargo, ahora eso está muy lejos, ya que te has dado cuenta de que las conversaciones son muy vacías.

Es probable que tu pareja se moleste porque le preguntes detalles sobre su día o su semana y que las pláticas se limiten a mensajes cortos de buenos días o peor, respuestas de monosílabos como “si”, “no” y “ok”.

Sin duda, esta es una señal que indica que las cosas andan mal y que tu pareja tal vez quiere terminar.

2. Te evita

Tal vez antes hacían muchos planes juntos, ya sea una salida al cine o cenar con amigos, pero ahora parece que te evita. Organizas planes y tu pareja ya casi no asiste o termina dándote cualquier excusa para zafarse.

Si esto empieza a ocurrir con mucha frecuencia, puede significar que la relación está llegando a su fin.

3. Cada vez hay menos sexo

En toda pareja la frecuencia de las relaciones sexuales disminuye, eso es normal, pero si notas que el sexo es cada vez menos y que además es aburrido porque ya no hay interés en hacer cosas nuevas, no es buena señal.

Es probable que las relaciones ocurran solo por “cumplir”, no porque realmente se disfrute del momento de intimidad o que de plano ya no surjan y sean prácticamente roomies. Notar que ya no hay creatividad en la cama es motivo de preocupación, pues puede indicar que la relación está terminando.

4. Problemas sin arreglar

Otra señal de que tu pareja quiere terminar la relación es que hay peleas y discusiones constantemente. Cualquier cosa es motivo de pleitos, ya no soporta que le preguntes cosas o que señales algunas actitudes que no te gustan del todo.

Es notorio que ya no está a gusto en la relación, que todo se volvió tedioso y que lejos de tomar medidas para mejorar las cosas, no hay interés por arreglar los conflictos entre ustedes.

5. Empiezas a tener secretos

Finalmente, si notas que tu pareja se preocupa cada vez más por su apariencia, que hace planes donde no te incluye y que tiene secretos sobre su dinero, sus redes sociales o hasta viajes, no son buenas señales.

Es probable que quiera hacer cambios extremos en su vida, ya sea que te diga que quiere irse a estudiar al extranjero sin incluirte y claro, cambiar de relación.

Es difícil aceptar cuando la pareja quiere terminar la relación, pero es importante analizar la situación para ver si vale la pena hacer algo por arreglarlo o simplemente dejar que las cosas sucedan porque esa persona ya no tiene interés y no hay forma de recuperarlo.

Enfrenta la situación, di lo que sientes y si de plano no hay solución, no te aferres, siempre es mejor dejar ir lo que ya no nos aporta ni nos hace felices. Quien sabe, tal vez la vida tiene a alguien más para ti que te permita construir la relación de pareja sana que tanto deseas.

