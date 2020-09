5 señales de que eres bueno en el sexo

Conocer las señales de que eres bueno en el sexo te permite saber si tu desempeño en la intimidad es el adecuado o hay cosas que mejorar

SUSANA CARRASCO

09/09/2020 18:10 hrs.

Ser bueno en el sexo es el objetivo de muchos en la intimidad y lograrlo no solo se trata de hacer las posiciones sexuales perfectas o de tener la técnica de sexo oral más que dominada, existen otros factores que contribuyen a ser considerado como alguien que domina la satisfacción sexual.

Así que si sospechas que eres un maestro en el arte del sexo porque te la pasas muy bien en cada encuentro y juras que tu pareja también, aquí te decimos las señales que realmente lo indicarían.

Saber que eres bueno en el sexo no siempre tiene que ver con hacer que tu pareja tenga muchos orgasmos en cada relación sexual, va más allá de eso y si quieres salir de dudas, te contamos las 5 señales de que realmente dominas el placer sexual como muy pocos lo hacen. ¿Estas listo? Sigue leyendo.

Señales de que eres bueno en el sexo

No siempre es posible preguntarle a nuestro compañero sexual qué tal lo hicimos o si hubo algo que no le gustó demasiado durante el encuentro sexual, ya sea porque no hay suficiente confianza o porque nos da miedo recibir críticas. Afortunadamente, existen maneras más sutiles de saber si eres bueno en el sexo, de acuerdo con Bethany Ricciardi, experta en sexo de TooTimid, y Kevin Darné, fundador de LoverAlert911.com

1. Te encanta tener sexo

El indicador clave de que eres bueno en el sexo radica sencillamente en cuánto te gusta practicarlo, pues esto es señal de que no lo ves como una obligación, sino como un momento placentero que te encanta disfrutar sin preocuparte por otras cosas. Además, esto te motiva a buscar nuevas formas de diversión íntima para evitar la rutina y monotonía.

2. No tienes miedo de probar

Si te encanta el sexo, entonces no tienes miedo de descubrir nuevas sensaciones con distintas posiciones sexuales, juguetes eróticos o prácticas muy íntimas como el beso negro o simplemente, con juegos como vendarse los ojos o usar comida durante el juego previo. Si eres de los que se toma el tiempo de investigar formas de tener mejor sexo incluso con tu pareja de hace varios años, entonces puedes considerarte bueno en la cama.

3. Tienes confianza en ti mismo

Estar seguro de si mismo y tener confianza en el sexo es fundamental para realmente disfrutar de los encuentros eróticos y hacer gozar a la pareja, pues esto permite dejarse llevar por la pasión. Por ejemplo, no estás pensando en si tu pareja va a ver esas imperfecciones que te incomodan en tu cuerpo, disfrutas el sexo con la luz encendida y caminar por la habitación en la que están juntos completamente desnudo, no temes mostrarte tal como eres.

Esto ayuda a excitar más a la pareja y a que te vea mucho más sexy, porque sabe que no tienes miedo de que conozca todo de ti, incluyendo esos defectitos.

4. Sabes cómo tener un orgasmo

Aunque los orgasmos no lo son todo en las relaciones sexuales, disfrutarlos sin duda es una experiencia muy satisfactoria que siempre se le agradece a la pareja. Pero para poder llevar a la cima del placer a otra persona, antes debes saber cómo complacerte a ti mismo, así que si sabes perfectamente cuáles son tus zonas erógenas y cuál es la forma de estimulación que tiene un mejor efecto en ti, entonces gozas del sexo al máximo y haces gozar a tu amante.

Alguien que se conoce y sabe cómo tener un orgasmo es muy sexy, pues no tiene miedo de pedir y dar lo que se necesita en la intimidad, volviendo las relaciones mucho más naturales, fluidas y por supuesto, placenteras. Si no dominas este punto, no te preocupes, solo debes disfrutar más de la masturbación o el placer a solas para explorar tu cuerpo y saber lo que te gusta más.

5. Tu pareja busca repetir

Finalmente, otra señal de que eres bueno en el sexo es que tu pareja o tus conquistas sexuales siempre te buscan para repetir el momento de placer, pues seguramente supiste cómo priorizar su satisfacción y te preocupaste por que el encuentro fuera intenso y muy apasionado.

Recuerda que los mejores amantes son los que dejan enganchados o con ganas de más a aquellos que pasan por su cama, así que aplícate con estos consejos para hacer que tu pareja siempre quiera más.

¿Crees que eres bueno en el sexo tras saber esta información? Seguro que puedes mejorar algunos aspectos, así que manos a la obra.

