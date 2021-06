5 reglas para disfrutar del sexo casual sin fallar en el intento

El sexo casual o los encuentros de una noche han sido motivo de observación científica desde hace tiempo y se ha comprobado que este tipo de relaciones no son para todos y que, para disfrutarlas, se deben seguir 5 reglas básicas .

El sexo casual no es para todos y es necesario seguir algunas reglas que garantizan disfrutarlo sin riesgos

Las relaciones casuales se refieren a aquellos encuentros de una sola vez con desconocidos o con alguien conocido, pero sin ningún tipo de compromiso ni obligaciones sentimentales.

Aunque hay muchos tabúes al respecto, un estudio de la doctora Zhana Vrangalova, del departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York y retomado por El País, detalla que el sexo causal no es malo, sino que funciona como inhibidor del estrés y ayuda a sentirse de mejor humor.

Reglas para disfrutar del sexo casual

"Cualquier encuentro erótico satisfactorio, ya sea sin compromiso o con la pareja estable, tiene todo tipo de beneficios, tanto a nivel orgánico como para el estado de ánimo. Equilibra y mejora los niveles de estrés, las endorfinas y la serotonina, entre otros", afirma Ana Fernández Alonso, sexóloga y presidenta de la Asociación Asturiana para la Educación Sexual (ASTURSEX).

Sin embargo, el sexo causal no es para todos y para realmente disfrutarlo se deben seguir algunas reglas básicas:

1. No intentes tener otro encuentro

Es importante partir de la base de que es sólo sexo y que debes centrarte en pasarla bien. De lo contrario, te sentirás rechazado cuando haya terminado.

Un artículo de El Confidencial destaca que puede surgir una sensación de enganche y de querer repetir después de un encuentro casual satisfactorio, pero existe una receta para evitarlo.

"No trates de tener nuevas relaciones sexuales con la misma persona. Una retirada a tiempo es siempre una victoria. Sólo ha sido una noche de sexo y tarde o temprano lo olvidarás", detallan. No hace falta que te vayas sin despedirte, pero es mejor que no te quedes a desayunar.

2. Deja claras tus intenciones

No confundas a tus parejas en la cama y explica desde el principio cuáles son tus intenciones para asegurarte de que las dos partes están de acuerdo con practicar sexo casual, es decir, sin ninguna conexión emocional.

No hables de romances sino de un encuentro casual. Ten claro lo que estás buscando para evitar hacerle daño a la otra persona o que te lo terminen haciendo a ti.

3. No te olvides de la emoción

El hecho de que el sexo casual no implique romance no significa que no demuestres entusiasmo en el encuentro.

"En muchas ocasiones algunas personas quedan decepcionadas porque su par en la cama no llega a implicarse, pese a que tal vez lo haya dejado claro desde el principio", comenta Lurdes Lavado, psicóloga y sexóloga.

Además, debes tener presente que cada persona disfruta de posturas o prácticas sexuales específicas, así que cuando te encuentras desnudo frente a una persona que no conoces tienes dos opciones: preguntar o improvisar. Si optas por lo segundo, puede terminar siendo un completo fracaso.

4. Usa siempre condón

Ambos deben tener las reglas claras y usar métodos de protección como el condón para evitar riesgos para la salud como Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y embarazos no deseados.

No te dejes llevar por la emoción del momento, para disfrutar del encuentro al máximo sin tener preocupaciones lo mejor es que no se olviden del cuidado de la salud y la higiene íntima.

La doctora especializada en sexología Jane Greer, señala que, aunque practiques sexo seguro, no te olvides tampoco de acudir periódicamente a tu médico especialista para asegurarte de que estás completamente sano.

5. No lo hagas muy personal

No apagues las luces y asegúrate de no crear un ambiente demasiado romántico que pueda derivar en conversaciones sobre qué cosas les gustan hacer, historias familiares o, peor, practicar sexo involucrando emociones.

Los expertos coinciden: Si buscas una relación estable y romántica es mejor abstenerse de esta práctica, pues el sexo casual solo vale la pena si no causa frustración.

¿Te sientes listo para experimentarlo?

