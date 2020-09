5 reglas para disfrutar de un buen sexo sin afectar a tus roomies

Compartir el departamento con roomies no es impedimento para disfrutar de un buen sexo, solo hay que seguir algunas reglas básicas

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 23/09/2020

23/09/2020 15:25 hrs.

Actualmente, los bajos salarios y los altos precios de las viviendas orillan a muchos jóvenes a compartir casa o departamento, lo que podría tener un impacto en la vida sexual, pues da la impresión de que hay que limitarse para no incomodar a los demás. Sin embargo, no tiene que ser así, es posible disfrutar de un buen sexo sin afectar a los roomies, solo es necesario respetar algunas reglas.

Los que comparten casa, saben de sobra que por muy buena que sea la relación con los compañeros de piso o roomies, no se siente la misma libertad que si se tuviera el espacio para uno solo, mucho menos cuando se trata de las relaciones sexuales.

(Foto: Freepik)

Tener sexo en una habitación pequeña, donde los muebles rechinan y las paredes oyen en un hogar lleno de gente, puede ser todo un reto, pero es posible si se respetan 7 reglas básicas que aquí te detallaremos.

Reglas para un buen sexo sin afectar a roomies

¿Sientes que tienes poca privacidad sexual? No te preocupes, apunta las reglas que debes seguir para no sacrificar tu vida íntima ni incomodar a tus compañeros de piso:

1. Discreción con los sonidos

Los ruidos en el sexo, incluyendo los gemidos y el rechinido de la cama, pueden ser muy excitantes para los que están disfrutando del encuentro apasionado, pero son incómodos para los demás, especialmente si ocurren en la noche e interrumpen el descanso. Así que la primera regla es moderarse y bajar un poco el tono, incluso puede ser buena idea poner algo de música de fondo para disimular al máximo los ruidos sexuales.

(Foto: Pexels)

2. Siempre cierra la puerta con seguro

Si la confianza con los roomies es demasiada, es posible que puedan abrir la puerta de tu habitación sin previo aviso, así que lo mejor es que durante la intimidad te asegures de cerrar con seguro y si es posible, puedes inventar códigos para hacerle entender a tu compañero de piso que necesitas privacidad, por ejemplo, puedes colgar el clásico calcetín en la manija de la puerta o simplemente un letrero como el de los hoteles con la frase "no molestar".

3. Tu pareja puede quedarse a dormir, no a vivir

Llevar a tu pareja para quedarse a dormir de vez en cuando en tu departamento compartido no tiene nada de malo, el problema surge cuando se queda no una noche, sino dos, tres o hasta un mes completo. Esto puede generar molestia entre tus roomies, especialmente si tu amado no aporta lo que corresponde para vivir con ustedes, como los gastos del gas, agua, luz y renta. Así que, si es algo necesario, platícalo antes con tus compañeros y lleguen a un acuerdo, sino, mejor piensa en buscar un espacio solo para ustedes dos.

(Foto: Freepik)

4. Controla las muestras de afecto

Tu pareja te encanta y seguro que quieres demostrarle cuánto te gusta a cada momento, sin embargo, es fundamental que evites las muestras de afecto desmedidas en los espacios comunes como la sala o la cocina. Tal vez te excita la idea de llegar a casa con alguien y simplemente hacerlo en el sillón, pero podrías hacer pasar a tus roomies por un momento incómodo.

"Una noche llegué a casa y vi a mi compañera de piso en pleno salón con su novio, a mitad de faena y también la pillé en el baño, otro día, por la mañana con otro. Se habían olvidado de cerrar por dentro", relata a SModa Eva, de 38 años.

5. Lleguen a acuerdos

Si son solo dos, es posible que cuando alguno no vaya a llegar a dormir o simplemente no vaya a aparecer en todo el día por el departamento, le avise al otro para que sepa que tiene el espacio a solas y que puede aprovechar para darle rienda suelta a la pasión sexual sin preocupaciones.

(Foto: Freepik)

En ocasiones especiales como aniversarios o cumpleaños pueden pactar tener la casa para uno de ustedes mientras el otro duerme en casa de un amigo o amiga, claro, siempre recompensando el favor haciendo lo mismo por el otro o simplemente invitando una cena o una salida al cine.

El hotel siempre es una opción

Si de plano nunca es posible tener un momento de intimidad, siempre se tiene la opción de acudir a un hotel romántico en donde puedan hacer todos los ruidos que quieran y se dejen llevar por el imaginario erótico de ambos.

Actualmente existen muchas opciones interesantes para las parejas, así que busquen la opción más adecuada y no limiten su vida sexual debido al poco espacio en casa o la presencia constante de personas.

(Foto: Pexels)

Si respetan las reglas para disfrutar de un buen sexo sin afectar a los roomies, verán que es posible compartir el piso sin incomodar a los demás.

