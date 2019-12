5 razones por las que tu crush no contesta los mensajes

A todos nos ha tocado alguna vez en nuestra vida

A todos nos ha pasado alguna vez en la vida: nos gusta una persona, nos encanta, se nos hace la más perfecta del mundo y, aguantándonos la pena, decidimos mandarle un mensaje diciéndole lo que sentimos para ver si somos correspondidos. Puede que nos deje en visto o que sencillamente no nos haga caso, pero en cualquier manera, su silencio nos dice mucho y poco: ¿Estará bien?, ¿Nos habrá leído?, ¿Qué pasará por su mente?.

Si bien las señales son claras, a veces no podemos verlas debido a nuestro ego o porque queremos que las cosas sucedan con ESE individuo.

Un punto importante que sirve para contextualizar las "relaciones" en es que los llamados "millenials" son los peores comunicadores de la historia. Seamos sinceros. Prefieren mandarle mensaje con emojis a las personas que les gustan en lugar de plantarse frente a ella/él y decirle todo de frente. Por si fuera poco, siguen estas extrañas y no oficiales sobre los mensajes de texto. Por ejemplo, cuando una persona se tarda mucho en responder, se sienten un poco ofendidos.

Es mejor hacerlo de frente, mostrando sinceridad en las palabras y la respuesta viene casi de inmediato, pero este escenario casi no se presenta en estos días.





5 razones por las que tu crush no te contesta los mensajes:

Bajo el contexto antes mencionado, te dejamos cinco razones por las que la persona de tus sueños no te contesta los mensajes:

1) Odian los mensajes de texto: raro, pero sucede. Puede que a esa persona la hayan educado para hablar de frente siempre y que no sienta necesidad de mandarte mensaje cuando puede verte al siguiente día o en la semana.

Casi nunca ocurre el aproximamiento de esa persona, pero tal vez está esperando a que tú tengas las agallas para acercarte y decirle. ¿Te atreverás?

2) No están interesados en ti: Una de las más comunes y dolorosas. Cuando le gustas a otra persona, esta buscará contestarte lo antes posible, pero si no lo hace y tampoco ves signos de simpatía de su parte o te ignora cuando le hablas, no insistas, significa que necesitas pasar y seguir tu camino.

Tal vez más tarde se vuelvan a encontrar o tal vez no, pero ya hiciste lo más difícil que era abrirte con esa persona que te encantaba y deberías sentirte orgulloso por ello. ¿Cuanta gente se habrá quedado con las ganas de tan siquiera decir lo que tú le dijiste? Te sorprendería saber el número de "pretendientes" que ni siquiera tomó el móvil para ver qué pasaba si lo intentaban.





3) No le envían mensajes de texto a personas que no conocen: Puede pasar, sí. Tal vez te conocen en persona pero no tienen guardado tu número y cuando ven que les llega un mensaje "cursi" diciéndoles cosas, se ríen, lo borran y dicen "¿Qué onda con esta persona?".

Tal vez el primer paso podría ser decirles quién eres y de dónde las conoces, así ya tendrá tu contacto, sabrá que no es un desconocido el que le dijo las cosas y podrá decidir totalmente si te responde o no.

4) No saben cómo responderte: Puede que estén teniendo problemas para encontrar la manera de decirte las cosas. Piénsalo: si son muy cortantes, pueden llegar a lastimarte mucho y si son muy amistosas, pueden darte esperanzas que muchas veces son falsas.

Tienes razón, pueden simplemente mandarte un "no sé qué decir", pero la mayoría de las veces preferirán guardar silencio. No es falta de educación ni les hiciste algo malo. Simplemente tal vez en ese momento esa persona estaba enamorada de otra y no te respondieron para no herir tu corazón.









5) Esa es su respuesta: ¡Pero si no me dijo nada! Exacto. No responder es la forma más común de mostrar que no corresponden a tus intenciones. Ignorar es más fácil que meterse en líos sobre qué responder y qué no. Así de sencillo. Así de difícil.





