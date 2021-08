5 razones por las que no te presenta como su novia

¿Llevas tiempo saliendo con alguien que te gusta mucho pero no te presenta como su novia ? Esta es una situación más común de lo que se cree y es normal sentirse preocupada e insegura al respecto.

Muchas mujeres se sienten inseguras cuando su pareja no las presenta como su novia

No obstante, antes de entrar en pánico, es importante que tomes en cuenta todas las razones que podrían haber detrás de este comportamiento.

(Foto: Pexels)

Probablemente tu relación de pareja marcha bien, se ríen juntos, tienen cosas en común y hay mucha química, pero por alguna razón él no se atreve a presentarte como su novia ante los demás, solo se limita a decir que eres "una amiga", ¿por qué? A continuación, te lo explicamos.

Razones por las que no te presenta como su novia

Aunque puede causar preocupación, no siempre se trata de una mala señal cuando no quiere presentarte como su novia ante amigos y otras personas cercanas, no obstante, si ya pasaron varios meses y sigue sin aclararte lo que son, será necesario tomar cartas en el asunto.

Estas son algunas razones comunes por las que no te presenta como su novia:

(Foto: Pexels)

1. Cree que no te llevarás bien con sus amigos

De acuerdo con la psicóloga Michelle Devani, tu pareja puede creer que no te llevarás bien con sus amigos debido a que tienen personalidades muy distintas y para evitar confrontaciones, evita presentarte con ellos.

2. Teme una ruptura muy rápida

Algunos chicos pueden ser muy inseguros y deciden esperar algunos meses antes de presentarte con sus amigos y familiares como su novia. Esto se debe a que temen que ocurra una ruptura demasiado pronto y quieren asegurarse de que es algo un poco más serio.

(Foto: Pexels)

3. No está realmente soltero o busca otras citas

Entre las razones negativas por las que no te presenta como su novia sin duda destaca esta, ya que algunos hombres pueden decir que son solteros o separados, cuando en realidad siguen con su pareja.

También es posible que solo busquen una relación pasajera que no los comprometa, pues quieren conocer a otras chicas. Tú decides si también deseas eso o prefieres construir una relación con alguien que busque algo más sólido.

(Foto: Pexels)

4. Sigue pensando en su ex

Es probable que ese chico tenga miedo a la soledad y que en realidad salga contigo solo para no sufrir por su reciente ruptura. En el fondo no se encuentra listo para volver a amar y simplemente se apresura a entrar en una nueva relación para evitar el duelo.

5. No le gustas tanto

Sale contigo porque se la pasa bien y se distrae, pero en el fondo no siente una atracción tan fuerte como para dejar su soltería y atreverse a comprometerse. Te tiene como una "velita encendida" para no estar solo mientras llega alguien "mejor".

(Foto: Pexels)

Como ves, existen muchas razones por las que no te presenta como su novia, pero la única forma de saberlo realmente es hablando, así que no temas verte intensa por preguntarle hacia dónde va la relación, especialmente si ya llevan varios meses saliendo.

Si no te sientes cómoda con la relación o de plano te dice que no quiere nada serio mientras que tú sí, lo mejor es que te alejes de esa situación, pues solo te causará un desgaste emocional y un daño a tu autoestima.

(Con información de Vix y En Pareja)