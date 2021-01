Una encuesta británica reveló que una de cada cinco mujeres no está contenta con su vida sexual

11/01/2021

11/01/2021 18:10 hrs.

Un estudio elaborado en la Universidad de California reveló que tener sexo no sólo ayuda a reducir el estrés, mejorar el sueño y hacerte sentir más cercano a tu pareja, sino que tener sexo al menos una vez a la semana te ayuda a rejuvenecer. Sin embargo, no todas las mujeres aprovechan los beneficios que el sexo aporta, hoy te diremos 5 razones por las que las mujeres no tienen sexo.

Una encuesta británica reveló que una de cada cinco mujeres no está contenta con su vida sexual. Además, solo el 10 por ciento de las mujeres encuestadas informaron tener relaciones sexuales al menos una vez a la semana.

5 razones por las que las mujeres no tienen sexo

Son diversas razones por las que algunas mujeres no tienen sexo y no todas dependen de ellas, a continuación te mostramos cuales son las razones más habituales de acuerdo a un estudio publicado en Psychology and Sexuality.

1. Demasiado cansancio

Una cuarta parte de las mujeres informaron que evitaban tener sexo porque estaban demasiado cansadas, lo que no es muy sorprendente. Una encuesta de National Sleep Foundation encontró que las personas cansadas o las parejas que vivían juntas estaban demasiado cansadas para tener relaciones sexuales con frecuencia.

(Foto: Vix)

2. El sexo les resulta doloroso

Pese a que el sexo debería ser placentero y sentirse bien, el 11 por ciento de las mujeres encuestadas informaron sentir dolor durante las relaciones sexuales. Otra encuesta en Gran Bretaña en el que participaron casi 7 mil mujeres reveló que una de cada 13 sentían dolor físico durante el sexo. Por lo que dieron sentirse desinteresadas en el sexo.

(Foto: Francisco Gudiño)

3. Disfunción eréctil por parte de sus pareja

Aunque esto está fuera del alcance de las mujeres, el 6 por ciento de las mujeres encuestadas informó que su pareja tenía problemas sexuales, como la disfunción eréctil.

La comunicación con tu pareja es fundamental para disfrutar de un encuentro sexual placentero. Contar lo que sientes y lo que te sucede es de gran importancia.

(Foto: Cuidate Plus)

4. Falta de intimidad

Poco más del 10 por ciento de las mujeres informaron que evitan el sexo por falta de intimidad. Por lo que los especialistas señalan que sentir una conexión con tu pareja es fundamental.

Además, la investigación muestra que las mujeres tienen problemas para alcanzar el orgasmo si no están psicológicamente excitadas.

(Foto: A veces nos pasa)

5. Ansiedad

El 13 por ciento de las mujeres encuestadas informaron que evitan tener sexo por estar muy ansiosas. Esto podría deberse a cualquier dolor que la mujer sienta.

Según señalan los especialistas, las mujeres podrían sentirse ansiosas antes de tener sexo porque comienzan a imaginar que será doloroso. Sentirse cohibida también puede hacer que se presente nerviosismo.

(Foto: Cuidate Plus)

