5 razones poco conocidas por las que una mujer no llega al orgasmo

No solo es la falta de estimulación, existen otras razones poco conocidas por las que una mujer no llega al orgasmo en el sexo

SUSANA CARRASCO 18/12/2020

18/12/2020 18:54 hrs.

Se cree que la única razón por la que una mujer no llega al orgasmo es por una mala estimulación sexual o falta de conocimiento del propio cuerpo, no obstante, existen muchas razones por las que se puede estropear el clímax en la intimidad.

Aunque cada vez hay más información sobre cómo disfrutar plenamente del sexo, la realidad es que muchas mujeres siguen sin conseguirlo porque ni ellas mismas saben qué causa los problemas de placer.

(Foto: BBC)

De acuerdo con un artículo de la BBC Mundo, un orgasmo femenino no solo implica estimulación sexual, también influyen factores psicológicos, emocionales y hasta hormonales.

¿Por qué una mujer no llega al orgasmo?

El orgasmo es la culminación de una relación sexual, un clímax que produce una sensación de liberación repentina y placentera de la tensión acumulada desde el momento que inicia la fase de excitación. Es posible reconocerlo porque se generan una serie de espasmos musculares de las paredes vaginales, muy intensos y altamente agradables, que ayudan a la liberación de endorfinas y hormonas de la felicidad.

(Foto: tomada de la web)

¿Por qué una mujer no llega al orgasmo? De acuerdo con un artículo de La Cadera de Eva, estos son los factores que pueden influir:

1. Exceso de alcohol

Tomar demasiado alcohol no solo te hace sentir mareada, también puede afectar el flujo sanguíneo y, por lo tanto, impedir que la sangre llegue en suficientes cantidades al clítoris, una de las partes de la vulva más sensibles a la estimulación sexual.

(Foto: 20 minutos)

Fumar también puede tener ese efecto, así que lo mejor es que optes por una vida más saludable, solo así conseguirás orgasmos largos e intensos.

2. Estar apurada y estresada todo el tiempo

Uno de los principales factores que sin darnos cuenta hace que una mujer no llegue al orgasmo es tener altos niveles de estrés.

"El organismo puede llegar a sentir deseo y excitación (que son las dos fases previas del orgasmo) con cierto nivel de estrés y de cansancio, pero la fase final del orgasmo si necesita que estemos relajadas", señala la BBC.

(Foto: tomada de la web)

Sabemos que el estilo de vida con trabajos exigentes, horarios que cumplir, hijos que cuidar y jornadas laborales que parecen no terminar, reducir el estrés puede parecer muy complicado, pero es importante hacer el tiempo de hacer actividades relajantes para llegar a la cama con toda la disposición de disfrutar.

3. Ser autoexigente

Sin notarlo, muchas mujeres tienen rasgos de personalidad controladores, obsesivos y perfeccionistas, lo que por supuesto, afecta su disfrute y desempeño sexual.

Esto puede empeorar si, por ejemplo, la mujer antes sí podía tener un orgasmo y de pronto, ya no puede hacerlo o tarda mucho más tiempo, lo que crea frustración y una autoexigencia para conseguirlo.

(Foto: tomada de la web)

Lejos de ayudar, esa actitud hace imposible llegar al clímax porque se ha creado una tensión enfocada en el propio rendimiento, no en relajarse y disfrutar del contacto con la pareja.

4. Problemas de pareja ocultos

Si tu relación de pareja no es la mejor, es probable que no se sientan realmente satisfechos con su vida sexual, pues no habrá la confianza suficiente de expresar lo que quieren en la intimidad.

Cuando una mujer no es capaz de decirle a su pareja lo que le gustaría sentir en la cama y cómo le gusta recibir estimulación, será muy complicado alcanzar un buen sexo y disfrutar de orgasmos de forma constante.

(Foto: Pexels)

"Tu pareja no lee la mente y si no puedes decírselo, no necesariamente lo sabrá. Hay que ser positivo, no crítico. Evitar decir ´no lo estás haciendo bien´ sino ´realmente disfruté lo que hiciste, ¿podemos hacerlo de nuevo?´ Hay que dar instrucciones específicas que sean fáciles de seguir o mostrarles lo que su busca guiando sus manos sobre el cuerpo" señala la terapeuta psicosexual, Kate Moyle.

5. Bienestar mental

El bienestar mental tiene un papel fundamental a la hora de intentar llegar al orgasmo femenino, pues si se tienen problemas como depresión o ansiedad, será difícil excitarse lo suficiente. En esos casos, lo ideal es buscar ayuda de un ginecólogo primero para que determine si es necesaria una terapia cognitivo-conductual para combatir las complicaciones.

(Foto: Enfemenino)

Otras razones por las que una mujer no alcanza el orgasmo incluyen el dolor durante las relaciones sexuales, la falta de deseo sexual o las malas experiencias del pasado y en todos los casos será importante buscar ayuda profesional para volver disfrutar de la intimidad.

Y tú, ¿tienes suficientes orgasmos en la intimidad?

(Con información de La Cadera de Eva, BBC Mundo y The Independent)