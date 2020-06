No todo es tan malo...

ADRIÁN AGUIRRE 23/06/2020

23/06/2020 22:56 hrs.

Para algunas personas, estar soltero es un martirio. Sienten que no hay una persona especial para ellos y que el "tiempo al tiempo" jamás llegará. Lo peor de todo es que hay quien se anima a invitar a la persona de sus sueños a salir y las cosas no salen como esperaba. Sin embargo, no todas son malas noticias, ya que estar soltero también traería beneficios y aquí te decimos cuáles son.

Estas son 5 razones para estar soltero según la ciencia.

5 razones para estar soltero según la ciencia:

1) Estás con quien quieren estar y no descuidan a su entorno: No decimos que en una relación no lo estén, pero en palabras de la doctora Bella DePaulo, las personas que se casan estaban más conectados con padres y amigos cuando eran solteros.

2) Piensas solo en ti: Si pasa un momento importante en tu vida (viaje de negocios, una oportunidad de trabajo, un viaje o un cambio de casa, por ejemplo), la decisión será únicamente tuya y no tendrás que consultar con otra persona ni considerar otras opiniones. Será TU decisión y lo que mueva tu corazón. Recuerda que no debes dejar una gran oportunidad por alguien más.

3) Puedes enfocarte en lo que desees: Este punto está un poco ligado al anterior, ya que DePaulo explica que los solteros valoran más las oportunidades para perseguir sus intereses y pasiones y hacer el trabajo que más les interesa

4) Te puedes descubrir y redefinir el concepto de ti mismo: El doctor y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Elyakim Kislev indica que si eres soltero, puedes redefinir el concepto de ti mismo, pues no tienes que estar solo y no eres un fracaso, por lo que la soltería puede ser una ventaja.

5) Libertad: ¿Tienes antojo de tu comida favorita y el tiempo? Ahorita no se recomienda salir por el covid-19, pero en un tiempo sin pandemia, podrías ir a tu restaurante favorito o pedir que te lo lleven a tu casa sin tener que preguntarle a alguien si quiere eso u otra cosa. ¿Quieres ver una película que te llama la atención?, puedes ponerla en la tele, grabarla y verla cuantas veces quieras sin que alguien te diga que le cambies porque no le gusta. La vida es de momentos y si no te das tiempo para estar contigo mismo, puedes arrepentirte en un futuro de no haber hecho lo que de verdad querías por complacer a otra persona.