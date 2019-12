5 preguntas incómodas para un hombre

Preferirán evitarlas, cambiarán el tema, se molestarán o, en algunos casos, si te tienen confianza, las responderán

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 07/12/2019

07/12/2019 13:12 hrs.

A veces los hombres parecemos seguros y abiertos a platicar de muchos temas sin pudor alguno. Sin embargo, sí existen cuestionamientos que preferimos evitar debido a que nos hacen sentir incómodos por "x" o "y" razón.

Ya sean los tópicos, el contexto, algo con nuestra apariencia o nuestro círculo cercano, muchos de nosotros preferiremos evitarlas, cambiar de tema o, en algunos casos, las responderemos, pero no por gusto.

Aquí te presentamos cinco preguntas que son incómodas para los hombres:

1) ¿Cuánto pesas?: Contrario a lo que se pudiera pensar, algunos hombres también nos sentimos cohibidos con nuestro peso y también podemos llegar a sentirnos incómodos cuando nos preguntan eso.

2) ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?: Si bien ahora ya se permite más apertura de parte de los hombres a mostrarse vulnerables, para algunos aún sigue siendo un tema que es mejor no tocar. ¿Qué esperas, que te digamos: "Ah, sí, ayer me desvelé viendo Titanic y lloré al final"?

No, no esperes que te lo digamos. Sí tenemos nuestro corazoncito, pero muchos siguen creyendo que no deben llorar frente a otras personas.

Puedes leer: 5 pasos para ganarte a tus suegros

3) ¿Cuál de tus amigos crees que es sexy?: ¿Es de verdad esta pregunta? Si te decimos que una amiga podemos quedar muy mal parados y si te decimos que uno de nuestros compadres se nos hace bien parecido, también. Habrá quien sí diga un nombre, pero con ese cuestionamiento no sabremos qué contestar debido a las consecuencias que tendrá nuestra respuesta.

Tú eres nuestra mejor amiga, no lo dudes.

4) ¿Cuánto crees que peso?: Si la pregunta la hace uno de nuestros amigos, le tiraremos con todo, pero si la hace una mujer, nuestra cabeza dará muchas vueltas. Si decimos un número más bajo quedaremos bien, pero si nos pasamos, tendremos problemas o arruinaremos el momento.

Te ves bien. Así eres perfecta.

También te puede interesar: ¿Cómo decirle a mi pareja que soy virgen?

5) ¿Cómo son tus ex?: ¿Neta?, la verdad muchos de nosotros no queremos hablar de nuestras ex, en especial de su forma de ser. A menos de que nos sintamos muy, pero muy en confianza contigo, te lo diremos, pero no es agradable hablar de las personas que nos lastimaron sentimentalmente.

Con información de Herinterest, dating.lovetoknow, chartcons