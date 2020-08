5 posiciones sexuales perfectas para personas flexibles

Aprovechar las habilidades de un cuerpo flexible permite disfrutar de posiciones sexuales más intensas en la intimidad

Existe una amplia variedad de posturas eróticas para disfrutar en la intimidad, algunas más intensas que otras, pero sin duda, todas muy placenteras. Por ello, en esta ocasión te contaremos todo acerca de las posiciones sexuales perfectas para personas flexibles, pues requieren de mayor condición física y facilidad para hacer algunos movimientos.

Son atrevidas, sexys y diferentes, por lo que romperán la rutina en la cama y les brindarán sensaciones muy intensas, aprovechando que su cuerpo les permite una mayor flexibilidad.

Así que toma nota y saca ventaja de las virtudes de tu cuerpo, estírate al máximo con las siguientes posturas y disfruta de una noche de placer inolvidable. No solo destacarán en gimnasia, también demostrarán todas tus habilidades cuando se trata de un encuentro placentero. Toma nota.

Posiciones sexuales para personas flexibles

Cambiar de posiciones sexuales en la intimidad es muy importante para que los encuentros no terminen siendo algo aburrido o que se tengan que hacer por obligación, le dan un toque divertido al momento y permiten disfrutar de nuevas sensaciones. Así que, si quieres experimentar con algunas posturas intensas, checa cuáles son las opciones para los más flexibles, te encantarán:

1. Carretilla

Aunque es una de las formas de hacer el amor más placenteras, no todas las parejas se atreven a intentarlo porque requiere de fuerza física y flexibilidad. Si cuentas con esas habilidades, entonces prepárate para disfrutar. Hacerla solo requiere que la mujer esté tumbada boca abajo en la orilla de la cama, con sus caderas pegando en el borde. El hombre se coloca detrás, entre sus piernas y eleva las caderas de la pareja para comenzar con la penetración, sosteniendo con fuerza. Ella se apoya con los codos y disfruta de las sensaciones.

2. Delfín

Seguro que, con esta posición, logran un orgasmo muy intenso, pues hay una penetración profunda que los excitará al máximo. De acuerdo con Mujer de 10, para hacerla la mujer debe estar acostada boca arriba sobre la cama, luego la pareja se coloca entre sus rodillas hincado y levanta el cuerpo de ella desde las caderas, de manera que la mujer quede recargada solo de sus omoplatos. Se puede apoyar con codos también para mantener el equilibrio.

El hombre tiene todo el control de los movimientos, aunque la mujer también puede subir y bajar las caderas para facilitar la penetración y maximizar las sensaciones.

3. Perrito de pie

Definitivamente esta es una de las mejores posiciones sexuales para personas flexibles, pues hay que tener articulaciones resistentes para mantenerla. La mujer debe pararse con las piernas ligeramente separadas, luego debe doblarse hacia adelante sin flexionar las rodillas, intentando tocar con las manos los tobillos. Una vez en esa posición, el hombre disfrutará de una vista espectacular de sus glúteos, lo que elevará la pasión al máximo para iniciar con una penetración profunda.

4. El puente

Realizar esta posición intensa requiere de fuerza en los brazos y suficiente flexibilidad en la cintura, aunque todo se verá recompensado por el placer que provoca. La mujer debe acostarse boca arriba, preferentemente en el piso, para luego hacer un arco con la espalda elevando la pelvis y sosteniendo el cuerpo con los pies y las manos. El hombre se coloca entre sus piernas, la sostiene por las caderas e inicia con la acción suavemente para no causar que ella pierda el equilibrio. Los movimientos lentos y la penetración profunda sin duda favorecerán orgasmos más largos e intensos.

5. Misionero con Split

Una forma muy divertida de darle un giro a la posición sexual clásica por excelencia es esta, ya que, aunque parece sencilla, brinda sensaciones muy satisfactorias para ambos. Lograrla solo requiere que la mujer se acueste boca arriba con las piernas abiertas y las rodillas dobladas, es ideal colocar una almohada pequeña debajo del trasero para apoyarse mejor. El hombre debe penetrar de forma normal y al estar dentro, ella tiene que elevar una pierna y recargarla en el hombro de su amante. A medida que avanzan con los movimientos, él debe irse inclinando más y más hasta que la rodilla de la mujer esté cerca de los pechos.

No lo dudes, aprovecha las cualidades de tu cuerpo y atrévete a intentar hoy mismo las posiciones sexuales para las personas más flexibles. Si no les salen a la primera no se desanimen, recuerden que el buen sexo se logra con la práctica, así que sean constantes y en poco tiempo las harán a la perfección.

