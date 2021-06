5 posiciones sexuales para distintos tipos de cuerpo

Algunas características físicas como la falta de flexibilidad, el exceso de grasita en algunas zonas o la altura pueden generar frustraciones que no permiten disfrutar la vida íntima.

(Foto: Freepik)

Sin embargo, eso no debería ser un problema pues existen opciones de posiciones sexuales para distintos tipos de cuerpo. Toma nota.

Posiciones sexuales para distintos tipos de cuerpo

Atreverse a disfrutar de nuevas posiciones sexuales permite recuperar la libido y vivir una mayor satisfacción sexual, sobre todo si son perfectas para cada tipo de cuerpo. Anímate a probar las siguientes:

1. Trampolín

Si tu cintura, caderas y hombros son más o menos igual de anchos, tienes un tipo de cuerpo rectangular, por lo que te vendría bien aprovechar más tus piernas en la intimidad.

(Foto: Freepik)

Intenta con la postura "trampolín", en la que la mujer debe acostarse sobre la cama boca arriba, con las piernas elevadas y flexionadas. La pareja debe colocarse encima mientras ella pone sus pies sobre su pecho. La penetración será muy profunda y de paso, se podrán ejercitar las piernas y caderas para tonificarlas.

2. Desde atrás

Ya sea que los dos o uno tenga sobrepeso, esta postura les dará mucho placer sin cansarse demasiado. Ella se tiene que colocar de rodillas mientras el hombre se coloca atrás para penetrar. No se olviden se las caricias en la espalda o los muslos para intensificar las sensaciones.

(Foto: Pinterest)

3. Cucharita

¿Tu altura es un problema? No te preocupes, eso no significa que no puedas disfrutar de un sexo intenso y placentero. Intenta con la postura de la cucharita, que fortalece el vínculo y permite acariciar el cuerpo de la pareja desde distintos ángulos.

Colóquense de lado, el hombre detrás de ella y empiecen con la acción, procurando coordinar sus movimientos. La altura de ambos no importa, sin embargo, no es muy recomendable cuando hay exceso de peso en quien hará la penetración.

(Foto: Pinterest)

4. Tortuga

Si la mujer tiene las caderas más anchas que los hombros significa que tiene cuerpo de pera, por lo que le favorecen posiciones en la cama que resalten su cintura y claro, sus glúteos. Una opción es la posición sexual de la "tortuga", que consiste en hacer la postura del perrito, pero recargando el torso sobre la cama para una mayor penetración.

La principal ventaja para él es que podrá disfrutar y acariciar los atributos de su pareja en primera fila.

(Foto: Pexels)

5. La Mariposa

En los casos donde se tiene mucho busto, hombros anchos y caderas amplias se dice que se tiene cuerpo de manzana y se deberá hacer énfasis en las piernas y en alargar el torso.

Para ello, la posición de "la mariposa" puede ser una excelente opción, ya que la mujer debe recostarse sobre la cama o sobre una mesa boca arriba, colocando las piernas sobre los hombros de su pareja. Para facilitar la postura, es ideal poner una almohada debajo de los glúteos.

Él marcará el ritmo de los movimientos y disfrutará de una estimulación visual increíble mientras la mujer llega al éxtasis estando recostada.

¿Cuál de estas posiciones sexuales se adaptan a tu tipo de cuerpo?

(Con información de La Vanguardia y Salud 180)