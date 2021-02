Hay ocasiones en las que la condición física no es la mejor, por lo que conocer posiciones sexuales para no cansarse es fundamental

Según un estudio publicad en Journal of Sexual Medicine, las relaciones sexuales duran una media de 5.4 minutos. Por su parte, un estudio realizado por la Universidad Estatal de Pensilvania, establece que el buen sexo, designado como adecuado y deseable debe durar entre 7 y 13 minutos. Al practicar ciertas posiciones sexuales podemos cansarnos rápidamente, lo que puede influir en no tener un buen sexo, por eso te diremos 5 posiciones para no cansarse rápido.

La resistencia es muy importante para las relaciones sexuales. Si queremos pasarla bien en la cama, está claro que el estado físico juega un papel importante a la hora de tener sexo.

Los juegos preliminares son claves ya que ayudan a encender la llama de la pasión. Pero, si buscas tener un encuentro sexual más prolongado, es necesario encontrar posiciones favorables para no cansarte durante los primeros minutos.

5 posiciones para no cansarse rápido durante el sexo

Hay veces en las que nos sentimos cansados como para disfrutar de encuentros íntimos duraderos, pero, en ocasiones, nos gustaría pasar más tiempo teniendo relaciones con nuestra pareja. El problema está en que no siempre el cuerpo está acostumbrado a soportar tanta exigencia, por eso a continuación te mostraremos las 5 posiciones para no cansarse rápido durante el sexo:

1. La tabla de surf

Esta es una postura donde la mujer tomará el control de la situación y erigirá la velocidad y la cadencia de sus movimientos.

Para llevarla a cabo, el hombre se coloca boca arriba en la cama con las piernas juntas. La mujer se sube encima de él y apoya su vientre contra el de su pareja. Luego la penetración. Se mueve hacia atrás y adelante o realiza movimientos circulares.

(Foto: Pinterest)

2. La libélula

Para esta posición, la mujer requiere de cierta flexibilidad. Para realizarla la mujer debe colocarse boca abajo y el hombre sobre su espalda. Luego, debe flexionar una pierna y llevarla hacia atrás. La otra pierna queda estirada. El ritmo, en este caso, dependerá de la situación y comodidad de la pareja.

(Foto: Pinterest)

3. El molde

En esta posición ambos están acostados, por lo tanto, hay menos esfuerzo físico. Se trata de una posición perfecta para conectar con la pareja, disfrutar del sexo prolongado y no cansarse.

Para realizarla la mujer debe colocarse de costado, flexionar las piernas y elevar la cadera. El hombre debe apoyar las rodillas en la cama y tomará de los glúteos o caderas para no cansarse. El movimiento debe ser lento y suave.

(Foto: Pinterest)

4. La cuchara

Ambos deben estar acostados de forma lateral en la cama, Esta postura no solo ayuda a no cansarse tan rápido, sino que también es muy erótica y se disfruta mucho.

Para realizarla la mujer debe flexionar levemente las rodillas y abrir un poco las piernas para permitir la penetración. El hombre debe estar detrás de su pareja y penetrarla.

(Foto: Pinterest)

5. Flor de loto

Esta es una de las mejores posturas sexuales que existen para no cansarse, además ayuda a conectar en cuerpo y alma con nuestra pareja.

Para realizarla primero el hombre se sienta en posición de loto, es decir, con las piernas flexionadas. Luego, la mujer se coloca encima de él y lo envuelve con las piernas apoyándolas en la espalda.

(Foto: Pinterest)

(Con información de: La Vanguardia, La razón y Mejor con salud)