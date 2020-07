El sexo oral es muy placentero pero hay momentos en que puede ser muy peligroso para la salud de ambos miembros de la pareja

SUSANA CARRASCO 20/07/2020

20/07/2020 17:38 hrs.

Podríamos pensar que la felación y el cunnilingus son actividades sexuales completamente seguras y que se pueden disfrutar sin restricciones porque no hay una penetración, sin embargo, la realidad es que existen 5 momentos en que el sexo oral es peligroso para la salud y que todo buen amante debe conocer.

El sexo oral es un excelente previo a las relaciones sexuales, pues eleva intensamente la excitación y el deseo, aunque solo puede brindar esos beneficios si se hace de manera correcta y garantizando la salud de ambos miembros de la pareja.

Para que te sientas seguro en tu próximo encuentro sexual, te compartimos los momentos en que no deberías tener sexo oral por más que tengas ganas. Toma nota.



Momentos en que el sexo oral es peligroso

Pensar que, porque tenemos una pareja fija y no hay aventuras sexuales de parte de alguno, cualquier práctica sexual es segura no es recomendable, ya que, aunque una persona se vea muy sana y limpia, puede ser portadora de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), aunque ese no es el único peligro que existe al hacer sexo oral en ciertos momentos.

Debido a que, según Planned Parenthood, hacer sexo oral implica utilizar la boca, los labios y la lengua para estimular los genitales o el ano de otra persona, ya sea hombre o mujer, existen diversos riesgos cuando se hace en los momentos equivocados por lo que es fundamental evitarlo si se encuentran en las siguientes situaciones:

1. Alguno de los dos tiene cortes, llagas, úlceras o verrugas en la boca y/o genitales. Esto incluye pequeños sangrados de encías causados por lavarse los dientes muy fuerte.

2. Hay una infección de garganta.

3. Tienen perforaciones inflamadas o sin cicatrizar en la boca y/o genitales.

4. Eres mujer y estás menstruando.

5. No tienen condones a la mano y alguno sufre de una ETS.

A menos que estés completamente segura de que tu pareja no tiene una enfermedad sexual, lo mejor es que evites tragar el semen y el contacto con sus fluidos sexuales, pues entre las enfermedades que pueden adquirirse mediante el sexo oral se encuentra la clamidia, gonorrea, sífilis, herpes, virus del papiloma humano (VPH) y VIH/Sida.

¿Por qué no debes tener sexo oral en esos momentos?

Sin importar si hubo o no una eyaculación directamente en la boca o si el sexo oral se hace a la mujer, cualquier contacto con fluidos sexuales es un riesgo y al tener una o más heridas o lesiones en la boca, las probabilidades de que los virus y bacterias peligrosos del pene y la vagina entren son mucho mayores. De igual manera, el contacto de la boca directamente con la sangre menstrual de la mujer puede aumentar considerablemente el riesgo de contagio de infecciones sexuales no diagnosticadas y peor si además hay heridas abiertas.

"También es posible contraer algunas ETS en el pene (y posiblemente en la vagina, el ano o el recto) al recibir sexo oral de una pareja que tenga una infección en la boca o en la garganta", advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Cómo tener sexo oral seguro? Lo mejor es siempre usar condón al hacerlo y no tiene que quitarle nada de placentero, ya que los que son de sabores agregan un toque muy sexy y divertido. En el caso de las mujeres o si la estimulación es anal, lo ideal es cortar ambos lados del condón para tener un cuadrito de látex y colocarlo sobre la vagina o la entrada del ano antes de la estimulación. De esta manera se evita el contacto directo con los fluidos sexuales o los residuos de materia fecal que pudieran encontrarse en la "puerta de atrás".

Debes lavarte los dientes antes del sexo oral, pero hazlo con mucho cuidado de no causar heridas y sangrado en las encías o la lengua. Si usas hilo dental, también toma tus precauciones. Si hay irritaciones en los genitales causado por el calor o el roce con la ropa interior será mejor dejar la estimulación oral para otro momento y disfrutar de otras formas de erotismo como los masajes o la masturbación en pareja.

