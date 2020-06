5 mitos sobre las parejas gay que no deberías creer

La homofobia, el estigma y la desinformación han alimentado los mitos sobre las parejas gay que más dañan su integridad física y emocional

03/06/2020 16:46 hrs.

Existen muchos mitos sobre las parejas gay que estigmatizan su forma de vivir y sobre todo, la forma en que disfrutan de su sexualidad, pues hay quienes afirman que incluso pueden ser más propensos a Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). ¿Qué dice la ciencia al respecto?

Se ha comprobado que la mayoría de estas creencias son falsas y son alimentadas por la homofobia, por ello, te decimos la verdad de los mitos sobre las parejas homosexuales que debes dejar ya de creer.

Mitos sobre las parejas gay

La homofobia ha generado cientos de mitos sobre las parejas gay basados en los prejuicios y la desinformación, lo que tiene efectos en su calidad de vida y en la forma en que disfrutan de su sexualidad. Así que, si quieres conocer la realidad de las personas homosexuales, a continuación te decimos la verdad de los mitos más comunes:

1. Son antinaturales

En la actualidad persisten las falsas creencias que nos indican que la homosexualidad es algo antinatural o hasta una enfermedad, pero nada más equivocado que eso, pues es bien conocido que en distintas especies las relaciones sexuales con individuos de un mismo sexo son muy comunes.

De hecho, se estima que existen más de 1500 especies animales que tienen parejas del mismo sexo y en ese sentido, la comunidad científica que estudia la biología animal está de acuerdo en afirmar que no hay nada de antinatural en ello.

2. Solo tienen relaciones promiscuas y casuales

Esta es una de las percepciones falsas más comunes de las parejas gay, pues se cree que los homosexuales solo mantienen relaciones sentimentales superficiales o hasta de una sola noche. Pero estas ideas no tienen sentido, pues investigaciones hechas en la Universidad de Washington demostraron que pueden tener relaciones románticas y duraderas e incluso, que pueden enseñar a las parejas heterosexuales cómo mejorar sus relaciones, pues tienen un porcentaje menor de rupturas.

3. Tienen más riesgo de ETS, especialmente VIH

Este es uno de los mitos sobre las parejas gay más desafortunado, pues estigmatiza su vida sexual y los hace ver como personas sucias, pero nada de eso es verdad. Es cierto que el sexo anal puede aumentar el riesgo de transmisión de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) debido a los traumatismos que causa en los tejidos, pero puede afectar tanto a personas heterosexuales como homosexuales que tengan estas prácticas recurrentes.

Las enfermedades sexuales se pueden transmitir por prácticas de riesgo sin protección, incluyendo el sexo vaginal y el sexo oral, por lo que el uso de condón es la única forma de prevenirlo.

Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la EE.UU., señala que las parejas gay podrían ser más afectados en su salud sexual debido al estigma y las actitudes negativas acerca de la homosexualidad, que desaniman a los hombres gay y bisexuales a hacerse la prueba del VIH oportunamente y a buscar atención médica para prevenirlo y tratarlo.

4. No pueden criar bien a sus hijos

Hay personas que aun creen que las parejas homosexuales no deberían adoptar niños porque no son capaces de criarlos bien, alegan que pueden influir negativamente en el pequeño debido a que no están en una familia "normal".

Pero no hay ningún sustento científico que justifique esta creencia y de hecho, un estudio realizado en 2011 y publicado en LiveScience demostró que, incluso los hijos de parejas homosexuales tenían calificaciones ligeramente superiores que los de las parejas de hombre y mujer. También se encontró que los niños criados en familias homoparentales o con dos papás, tenían menos tendencia a participar en actos de vandalismo.

5. Tienen una enfermedad

Como lo mencionamos al principio, la homosexualidad no es una enfermedad, es simplemente una característica que se ha demostrado que surge gracias a un factor genético encargado de determinar la orientación sexual de un individuo.

"Los datos sustentan la teoría de que las asimetrías en el sistema nervioso central existen entre individuos con distintas orientaciones sexuales y que estas diferencias pueden estar vinculadas con factores tempranos en el desarrollo cerebral", señala Sandra Witelson, profesora de neurociencias en la Universidad de McMaster en Canadá.

Olvídate de los mitos sobre las parejas gay y si escuchas a alguien que sigue con estas falsas creencias, comparte esta información para terminar de una vez por todas con las ideas erróneas sobre las personas homosexuales.

