5 mitos sobre el sexo en el matrimonio

Es un hecho que las cosas cambian, pero hay mitos sobre el sexo en el matrimonio que no ayudan a trabajar en la situación

Es un hecho que la relación cambia con el paso del tiempo, pero eso no significa que deba ser peor, sino que simplemente se disfruta de forma diferente.

Expertos señalan que el sexo en el matrimonio puede ser emocionante y, sobre todo, muy placentero, pero es importante derribar antes los mitos que existen al respecto. Toma nota.

Mitos del sexo en el matrimonio

De acuerdo con Linda Kelsey, editora de sexualidad de la revista Cosmopolitan, el principal inconveniente para disfrutar de la intimidad al estar casado reside en los mitos sobre el sexo en el matrimonio, por lo que el primer paso es contrarrestarlos.

"No hablar ni resolver los asuntos de la cama puede llevar a problemas en toda la relación", dice la experta.

Estos son los mitos que todas las parejas casadas deben dejar de creer:

1. Se debe dar por sentado que el sexo es malo

Nada más falso que eso, pues aunque es normal que las exigencias de la vida y la llegada de los hijos resten tiempo en pareja, las relaciones sexuales pueden seguirse disfrutando siempre y cuando exista la voluntad suficiente.

Al respecto, Jo Cocker, terapeuta psicosocial, destaca que en el matrimonio siempre hay que ubicar el sexo arriba en la jerarquía de las necesidades.

Para ello, es importante poner atención a los pequeños detalles, empezando por enfocarse más en el erotismo y no tanto en llegar al orgasmo. Es ideal mirarse a los ojos, porque puede volver el momento muy sexy. También se pueden tener relaciones con algo de ropa y no totalmente desnudos, tener citas nocturnas y compartir las fantasías sexuales.

2. Los hombres siempre tienen más deseo

Este es uno de los mitos del sexo en el matrimonio más arraigados y también uno de los más dañinos. Los hombres que no tienen mucho deseo sexual sufren porque se espera que ellos tengan siempre la iniciativa y demuestren un desempeño intenso.

Por su parte, las mujeres que tienen una libido más fuerte suelen verse como depredadoras sexuales.

Lo mejor es tener en cuenta que el deseo sexual puede cambiar en ambos por distintas circunstancias, entre las que destaca la edad.

Para ello, será necesario acudir a una terapia sexual para trabajar en la conexión con la pareja y buscar los tratamientos médicos que mejoren el desempeño, pues muchas veces el problema tiene que ver con enfermedades como obesidad y diabetes.

3. La infidelidad sexual es el fin del matrimonio

Psicoterapeutas de pareja indican que la infidelidad sexual puede consolidar más a una pareja, claro, solo si ambos están dispuestos a examinar las causas, corregir los errores y trabajar en la relación.

Esther Perel, terapeuta sexual, indica que muchas aventuras amorosas acaban en ruptura, pero también pueden ser una oportunidad para mejorar.

Se debe tomar en cuenta que la necesidad de explorar la sexualidad más allá de la relación puede ser más común en parejas que se casan muy jóvenes y con su primer compañero sexual. Sin embargo no lo hacen por falta de amor, sino por querer sentirse libres.

4. La falta de sexo termina con el matrimonio

Es común que el sexo en las parejas casadas disminuya con los años y muchas veces puede ser un alivio, pues hay razones físicas que complican las relaciones o hasta las hacen dolorosas.

Pero la falta de relaciones con penetración no tiene que ser un impedimento para disfrutar la intimidad, ya que el buen sexo va más allá del coito.

"Cuando las personas están conectadas emocionalmente la ausencia de relaciones sexuales no debe ser un gran tema si ambos están conectados de acuerdo con la situación", indica la consejera sexual Suzi Godson.

5. El cuerpo no es sexy ni causa deseo

El cuerpo cambia con los años pero eso no significa que se tenga que dejar de ser sexy o de tratar de seducir a la pareja.

En caso de tener mucha incomodidad, siempre se puede optar por tener intimidad con las luces apagadas o hasta con los ojos vendados, lo que además permitirá concentrarse solo en las sensaciones de la piel y en el aroma de la pareja. También se pueden hacer juegos tocando con distintas texturas.

El conocimiento acerca del cuerpo del otro ayuda a que sepan exactamente en dónde tocar a la pareja mientras está con los ojos cerrados. Por otra parte, en las relaciones a largo plazo hay más libertad de mostrarse como uno es en realidad y el cuerpo envejecido no es tan relevante.

Derribar los mitos del sexo en el matrimonio es un paso fundamental para seguir disfrutando de una vida sexual placentera y cuando ya no es así, hay que desenredar los orígenes del problema, pues muchas veces no es el sexo, sino una insatisfacción en la relación que no se ha expresado.

(Con información de Semana)