5 mejores trucos para acelerar el orgasmo en la mujer

Algunas mujeres pueden tardar mucho tiempo en lograr el orgasmo pero existen trucos sencillos para solucionarlo

SUSANA CARRASCO 08/07/2020

Estimular el cuerpo femenino hasta lograr que llegue al clímax sexual máximo se ha convertido en una de las necesidades de las parejas durante la intimidad y por ello, te damos algunos trucos que permiten acelerar el orgasmo en la mujer.

Cuando la mujer no recibe la estimulación necesaria en las zonas erógenas más sensibles de su cuerpo, es orgasmo puede tardar mucho en llegar o de plano, ni siquiera sentir que está cerca de lograrlo.

Aunque el clímax puede llegar por distintas vías en el cuerpo femenino, hay algunos trucos que son efectivos en la mayoría de los casos para facilitarlo y lograr el efecto deseado de placer intenso.

¿Cómo acelerar el orgasmo en la mujer?

Definir el orgasmo femenino no es sencillo, pues según expertos como la sexóloga Laura Morán Fernández, algunas descripciones se centran en las características físicas, como las contracciones involuntarias en las paredes vaginales después de sentir una gran excitación, mientras que otras hacen hincapié en la sensación de placer intenso y bienestar que se experimenta, según un artículo en Infosalus.

Sin importar cuál sea la parte que se disfruta más de llegar al orgasmo, lo cierto es que es necesario para tener una vida sexual satisfactoria y cuando hay dificultades para alcanzarlo, siempre se pueden aplicar algunos trucos que lo aceleran durante el acto sexual:

1. Masturbarse

¿Tardas mucho en llegar al orgasmo con tu pareja? Entonces es fundamental que empieces a practicar en solitario, porque es señal de que no conoces lo suficiente lo que te excita realmente. Cuando te autoexploras, descubres los movimientos efectivos para sentir placer, así como la velocidad y la presión con que sientes más.

Una vez que aprendas cómo estimular tu cuerpo, sabrás decirle a tu pareja lo que quieres que haga cuando sea su momento de llevarte al clímax sexual. Con tu guía, los orgasmos no tardarán en llegar.

2. Probar distintas posiciones sexuales

Quedarte con una sola posición solo hace que poco a poco el sexo se vuelva aburrido y poco placentero, pero si te atreves a disfrutar de distintas posturas no solo en la penetración, sino en el sexo oral, el beso negro o el sexo anal, descubrirás nuevas sensaciones y un mayor estímulo que sin duda ayuda a acelerar el orgasmo en la mujer.

3. Experimenta con tus fantasías sexuales

Uno de los obstáculos del orgasmo femenino es caer en la rutina y para ello, no solo basta con cambiar de posiciones sexuales, también es recomendable experimentar algunas fantasías sexuales, pues aceleran la excitación y garantizan el clímax. No tiene que ser algo extremo, puede ser tan sencillo como intentar un juego de roles, tener sexo en un lugar diferente o usar lencería muy sensual, lo que tu creatividad te permita lograr.

4. Dale prioridad al clítoris

Alcanzar el orgasmo femenino sin duda será más rápido si no descuidas la estimulación del clítoris, pues es una zona con múltiples terminaciones nerviosas sensibles al contacto, aunque se ha comprobado que la penetración no es suficiente para acariciarlo, pues un estudio en The Journal of Sex Research indica que solo el 49% de las mujeres tienen un orgasmo con las relaciones sexuales.

Lo más efectivo para estimular el clítoris es tocarlo suavemente con los dedos o con juguetes sexuales como el vibrador o el succionador de clítoris, aunque el mismo estudio señala que hasta un 72% logra el orgasmo cuando se estimula el clítoris con la boca y la lengua, así que no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de un buen sexo oral.

5. Juegos previos

Sin duda, una de las claves más importantes para el orgasmo femenino, aunque por desgracia una de las más olvidadas, son los juegos previos antes de las relaciones sexuales, que consisten en la estimulación de distintas zonas erógenas de la mujer con el fin de ir elevando poco a poco la excitación. Algunas formas de comenzar a calentar el ambiente son con una ducha juntos, con masajes eróticos, besos apasionados, masturbación mutua o la estimulación de los pechos y pezones.

Acelerar el orgasmo en la mujer no es nada del otro mundo, solo hay que poner atención a los pasos necesarios para lograrlo en el próximo encuentro sexual.

