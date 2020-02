5 maneras de remediar la eyaculación precoz

Lo mental juega un papel muy importante, aunque hay otras razones por las que sucede

06/02/2020

06/02/2020 18:50 hrs.

No se trata de un tema que un hombre quiera gritar con orgullo desde la ventana de su casa. Ocurre cuando una persona eyacula antes de lo que desearía su pareja, alcanza el orgasmo en un momento en el que todavía no ocurre la acción y generalmente sucede dentro de un minuto después de haber sido estimulados sexualmente.

Parecería imposible retrasar la salida del semen, o así lo creerían ellos, pero existen técnicas para remediar este problema.

Es importante que sepas que la eyaculación precoz afecta a 1 de cada 3 hombres y puede provocar estrés y ansiedad, por lo que algunos varones que la sufren pueden evitar a toda costa las relaciones sexuales.

Mientras suceda con poca frecuencia, no es motivo de preocupación. Sin embargo, es posible que te diagnostiquen con eyaculación precoz si siempre o casi siempre eyaculas dentro de un minuto de penetración, no puedes retrasar la eyaculación durante el coito completo o la mayor parte del tiempo, te sientes angustiado y frustrado y como resultado tiendes a evitar el contacto sexual.





Los mejores remedios para evitar la eyaculación precoz o retrasarla:

1) Terapias psicológicas: Aunque no lo creas, preocuparte tener eyaculación precoz (aunque no lo tengas) puede desencadenarte dicho problema. La causa exacta de la eyaculación no se conoce, los médicos saben que se trata de una combinación compleja de factores psicológicos y biológicos, por lo que ir con un psicólogo podría ayudarte bastante.

Los factores psicológicos que pueden llevarte a la EP pueden ser:

+ Experiencias sexuales tempranas

+ Abusos sexuales

+ Mala imagen corporal

+ Depresión

+ Preocupación por tener EP

+ Sentimientos de culpa que te lleven a tener encuentros sexuales

2) Masturbarte: Hacerlo una o dos horas antes del sexo puede evitar que llegues al clímax antes de tiempo. Esa liberación debería ayudarte a reducir tu necesidad de llegar antes de tiempo.

3) Cambia de posición: ¿Alguna vez has pensado que no es lo que haces sino CÓMO lo haces? Evita el "misionero" y cambia a la posición de "vaquera". Eso hará que ella controle el ritmo y la profundidad de la penetración y que tú te enfoques en responder a su estimulación en lugar de estar todo el tiempo pensando en tu propio empuje.





4) Condones: hay condones especiales para controlar el clímax que están diseñados con un material más grueso o contienen un agente anestésico destinado a retrasar ESE momento.

5) Medicamentos: En el mercado hay anestésicos tópicos que a veces se usan para tratar la eyaculación precoz. Estos pueden contener benzocaína, lidocaína o prilocaína y se aplican al pene de 10 a 15 minutos antes del sexo para reducir la sensación y ayudar a retrasar la eyaculación.

Cabe destacar que además de preguntarte sobre tu vida sexual, tu médico indagará sobre tu historial de salud y podría hacerte un examen físico. En caso de que además de la eyaculación presentes dificultad para mantener tu erección, puede llegar a ordenarte exámenes de sangre para verificar tus niveles de hormona masculina.

El urólogo te dirá cómo combatir ese problema y te dará las indicaciones de acuerdo con tu caso.





