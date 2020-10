5 ideas sobre la masturbación femenina que debes dejar de creer

Se cree que la masturbación femenina solo es para las solteras, pero la realidad es que se trata de una práctica sexual más con muchos beneficios

La masturbación femenina es una forma segura y natural en que las mujeres pueden sentirse bien con su cuerpo, descubrir qué les excita y liberar la tensión sexual acumulada se tenga o no pareja. Pero, aunque es algo saludable, existen muchas ideas equivocadas al respecto que favorecen los estigmas y tabúes.

Es por ello que te diremos cuáles son las ideas sobre la masturbación femenina que debes dejar de creer ya porque no tienen ningún sustento y solo impiden que disfrutes al máximo del placer a solas.

Masturbarse consiste en estimular los propios genitales con las manos, un juguete sexual o hasta el agua de la regadera, con el fin de explorar los movimientos que más se disfrutan para llegar al orgasmo.

Ideas falsas sobre la masturbación femenina

Aunque muchos creen que es algo malo, sucio o hasta "pecaminoso", la realidad es que la mayoría de las personas se masturba por distintas razones y la ciencia ha demostrado que hacerlo incluso puede tener beneficios a la salud.

Planned Parenthood señala que autoestimularse evita el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), ayuda a conocer lo que se disfruta y lo que no en lo sexual y facilita los orgasmos. También disminuye los niveles de estrés, mejora el sueño y hasta alivia los dolores menstruales.

Pero hay algunas ideas sobre la masturbación femenina que pueden confundirte y hasta hacerte sentir culpable por algo que es totalmente normal. Sigue leyendo para saber más:

1. Masturbarse a diario es malo

Si te gusta masturbarte todos los días o incluso más, no tiene nada de malo, está comprobado que hacerlo es bueno para tu salud general y claro, para conocer más acerca de tus preferencias en la intimidad.

Masturbarse solo es un problema si empieza a afectar tus actividades cotidianas, como estudiar, trabajar o pasar tiempo con tus amigos y familia. Si no te impide vivir tu vida normal, no tienes nada de qué preocuparte, masturbarse con regularidad es totalmente normal.

2. Solo es para solteras

Esta falsa idea sobre la masturbación femenina tiene mucho que ver con el hecho de que se percibe al placer sexual como algo que solo se consigue mediante una relación sexual, pero la realidad es que tocarse es una alternativa más dentro de todo el espectro de opciones que hay en las prácticas sexuales.

Tener sexo con una pareja es maravilloso, claro, pero también lo es masturbarte y puedes disfrutar de ambas cosas sin sentirte mal.

Recuerda que el autoplacer es un momento contigo misma que al final, trae beneficios a la vida sexual en pareja, así que no tengas miedo de hacerlo. Recuerda que es totalmente normal querer masturbarse y eso no significa que tu pareja no te complazca lo suficiente o que no te gusta demasiado.

3. Solo puedo acariciar mis genitales

Falso. Lo maravilloso de la masturbación es que no solo implica a los genitales, pues tocarlos no es la única vía para llegar al orgasmo y la idea justamente es explorar todo tu cuerpo para descubrir dónde te gusta recibir caricias, a qué velocidad y con qué intensidad.

Estimular tu clítoris, vulva y vagina no puede faltar para disfrutar de un placer intenso, pero no te quedes ahí, disfruta tocar varias zonas de tu cuerpo, como tus piernas, tu abdomen, tu cuello, pecho y pezones. Puedes llevarte grandes y excitantes sorpresas.

4. Es un premio de consolación

Esto tiene mucho que ver con la idea de que masturbarse solo es para solteras, pues damos por hecho que el placer sexual solo se obtiene con la penetración, cuando la realidad es que el buen sexo incluye caricias, estimulación con juguetes, lubricantes y si, masturbación.

Incluso hay parejas que se masturban mutuamente como una forma de descubrirse y conocerse más, lo que resulta bastante erótico, así que olvídate de esas ideas negativas y simplemente disfruta.

5. Si me masturbo mi pareja creerá que no es suficiente

Una vez más te lo diremos, la masturbación no es un premio de consolación y por lo tanto, no sustituye las prácticas en pareja, al contrario, las complementa, así que tu pareja no tiene porqué sentirse menos.

Es una práctica sexual más, pero en la que solo tú participas y que permite descubrir nuevas sensaciones. Podríamos decir que evita que una sola persona (nuestra pareja) tenga toda la responsabilidad de darnos placer, pues todos tenemos derecho de explorar y buscar distintas formas de llegar al orgasmo.

Si olvidas estas falsas ideas de la masturbación femenina, ten por seguro que disfrutarás al máximo y podrás volverte una experta en el arte de alcanzar orgasmos intensos, placenteros e inolvidables.

(Con información de Healthline, Planned Parenthood y Glamour)