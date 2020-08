5 ideas de foreplay para excitar a la pareja

Disfrutar de una noche inolvidable de sexo solo requiere de dedicar el tiempo suficiente al foreplay para excitar a la pareja

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 04/08/2020

04/08/2020 19:14 hrs.

Las relaciones sexuales sin duda son mucho más placenteras cuando se pone la dedicación suficiente al foreplay o juego previo, que es la etapa en la que la excitación de la pareja y la propia se va elevando poco a poco hasta llegar al límite. Así que olvídate de pasar directamente a la penetración en tu siguiente encuentro sexual y procura llevar a cabo las siguientes ideas de foreplay.

El sexo satisfactorio no solo se trata de hacer las posiciones sexuales más atrevidas o de durar muchísimo, la clave está en generar el deseo a través de prácticas eróticas que hacen que las ganas de hacer el amor sean incontrolables.

Los también llamados juegos previos permiten que la lubricación se eleve y que la mente se concentre solo en disfrutar del momento, sin preocuparse demasiado por lucir perfecto o tener el desempeño de una estrella de películas eróticas. Así que toma nota de las siguientes recomendaciones.

Ideas de foreplay para más excitación

Ponerte en el modo más sexual que puedas alcanzar antes de un encuentro íntimo garantiza un mayor disfrute, una mejor conexión con la pareja y claro, también más y mejores orgasmos. Si no tienes idea de cómo hacerlo, estas son algunas ideas sensuales que preparamos para ti:

1. Lencería comestible

Usar lencería comestible permite que tanto la imaginación como los sentidos exploren nuevas sensaciones, además de que resulta ideal para seducir y sorprender a la pareja, porque tendrá que desvestirte a mordidas. Deja que te desnude recorriendo todo tu cuerpo con la boca mientras retira suavemente las prendas, que van desde brasieres, hasta pezoneras, tangas, corpiños y ligueros de distintos sabores, principalmente dulces.

2. Masaje erótico

El masaje erótico consiste en acariciar y presionar ligeramente las zonas erógenas del cuerpo de la pareja, aunque la idea es recorrer y explorar completamente para encontrar nuevas sensaciones que favorezcan el deseo sexual. Se pueden usar aceites para facilitar los movimientos y si quieren un toque más romántico, pueden incluir velas aromáticas, música y una luz tenue que les permita enfocarse solo en el momento.

TAMBIÉN LEE: ¿Cómo usar almohadas para tener mejor sexo?

3. Desnudarse poco a poco

La psicóloga y experta en relaciones de pareja, Silvia Olmedo, explicó a Cosmopolitan que, cuando ya llevamos mucho tiempo con la pareja o simplemente cuando ya no hay suficiente tiempo para los momentos eróticos, es común que empecemos a quitarnos la ropa como algo automático, dejando pasar la oportunidad de disfrutar de un foreplay muy excitante. Así que por qué no empezar a desabrochar lentamente la camisa de la pareja, en medio de una sesión de besos apasionados y un poco de masturbación o caricias encima de la ropa. Desnúdalo lentamente y disfruta de su cuerpo, hazle saber que lo deseas mucho.

4. Mastúrbate frente a tu pareja

A veces el hecho de hacerle saber a tu pareja que no puede tocarte y solo puede ver, hace que aumente su deseo, así que aprovecha y mastúrbate frente a él, claro, con la regla de que no puede acercarse hasta que estés lo suficientemente excitada. Verte autoestimularte sin duda será muy placentero para tu pareja y no tienes que hacerlo de forma directa, incluso puedes aplicarte de forma muy sensual un aceite o crema sobre partes de tu cuerpo como los pechos o cerca de la entrepierna para mantenerlo con la vista en ti.

5. Engañen a sus sentidos

Otra de las ideas para un foreplay excitante es salir de lo cotidiano y para ello, basta con ponerse un perfume nuevo, cambiar un poco el maquillaje, usar lencería más atrevida o ponerse algo sexy por primera vez para estimular a la pareja. La idea es que se perciba algo distinto durante la intimidad que despierte la pasión mutua y los haga sentir deseos de tener sexo.

Con estas ideas de foreplay para excitar a la pareja notarás que la intimidad es mucho mejor, pero también podrás conocer más a tu pareja y descubrirás un nuevo nivel de placer sexual que no querrás olvidar nunca.

SIGUE LEYENDO: ¿Por qué los hombres disfrutan más recibir sexo oral que las mujeres?