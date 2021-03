5 formas sexys de quitar un sostén en la intimidad

Aunque no lo admitan, muchos hombres batallan con este momento, pero hay formas sexys de quitar un sostén que los harán ver como expertos

Cuando se trata de elevar la excitación al máximo en la cama existen muchos caminos y uno de los que pocas veces se explora es la forma en que se quitan las prendas íntimas. Por ello, te diremos 5 formas sexys de quitar un sostén que la dejarán sin aliento.

No todos lo aceptan, pero quitar un brasier puede ser más difícil de lo que parece, sin embargo, es posible darle un toque sensual al momento.

(Foto: Pexels)

Si no quieres arruinar la pasión con movimientos torpes intentando quitarle el sostén, mejor toma nota de los siguientes consejos que te harán quedar como un experto y de paso, despertarán el deseo como nunca.

Formas sexys de quitar un sostén

Cuando estás por primera vez con una persona que te gusta los nervios pueden dominarte y entorpecer el momento de quitar el sostén o incluso si ya llevas mucho tiempo con tu pareja, es probable que ya no le pongas mucho empeño a ese movimiento.

No obstante, saber quitar un sostén de manera sexy puede hacer una gran diferencia en el encuentro, así que, si después de unas caricias y besos apasionados no puedes esperar por verla desnuda, toma en cuenta estas recomendaciones.

1. Hazlo con calma

Cuando la pasión se desborda, la necesidad de arrancarle la ropa a la pareja puede ser inminente, pero es mejor tomárselo con calma y dejar que sea ella quien marque el ritmo. Antes de siquiera intentar quitarle la blusa, observa si ella quiere que lo hagas de forma lenta o salvaje, esos detalles harán la diferencia en el placer.

TAMBIÉN LEE: ¿Cómo tener multiorgasmos solo con sexo oral?

2. Retrasa el momento

Una forma de elevar la excitación al máximo es simplemente acariciar sus pechos sobre el sostén, estimular las zonas cercanas o hasta pasar la mano por debajo muy suavemente, sin quitar la prenda íntima.

La idea es juguetear y hacerle creer que estás por quitarle el sostén, pero retrasar el momento tanto como se pueda. Notarás que ella gime, se arquea y se impacienta por que la desnudes por completo.

3. Agrega unas mordidas

Usar la boca es otra de las formas más sexys de quitar un sostén y ten por seguro que ella ese simple cambio la enloquecerá.

No se trata de arrancarle el brasier con los dientes, sino de lentamente hacer unos pequeños mordiscos sobre la copa y jalar un poco los tirantes o bajarlos hasta dejar descubiertos sus hombros. Si tu habilidad es más avanzada, puedes desabrochar solo usando la boca.

4. Haz que ella se lo quite

Ojo, esto no significa que se lo quite como siempre lo hace, sino que es un pretexto para que sea parte del momento y se sienta mucho más seductora y sensual. Después de algunos besos y caricias, pídele que se quite su prenda, pero dale instrucciones de cómo quieres que lo haga.

Lo ideal es que se lo quite poco a poco, mirándote a los ojos y hasta jugueteando un poco con su cabello. También puede ir cambiando de posición mientras se va bajando los tirantes y quita el broche, incluso es buena idea poner algo de música para darle más erotismo al momento.

5. Déjalo puesto

Si tu pareja decide lucir un sexy conjunto de lencería, considera que es probable que haya pasado varios días eligiendo el modelo perfecto para seducirte, así que simplemente admírala, dile lo sensual que se ve y hazle el amor sin quitarle el sostén.

Esto no solo hará que ella sienta que aprecias su esfuerzo por darle un toque especial al encuentro, sino que permitirá que tú dejes volar tu imaginación durante el acto.

¿Lo ves? Existen muchas formas sexys de quitar un sostén, solo debes aprovechar el momento para excitarla al máximo y dejarte llevar.

SIGUE LEYENDO: 5 posiciones sexuales para tener más contacto visual con tu pareja

(Con información de Let´s kinky y En Pareja)