La "nueva normalidad" forzará a las personas a reinventarse para mantener encendida la "llama del amor"

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 24/06/2020

24/06/2020 11:56 hrs.

La cuarentena ha ocasionado que muchas parejas no puedan verse y traído muchos cambios en las rutinas de las personas. Están las parejas casadas que viven bajo un mismo techo y pasaron más tiempo juntas de lo que habitualmente lo harían y las que tuvieron que estar separadas y no pueden esperar para volverse a ver.

La profesora de psicología del Tec de Monterrey, Adriana Villarreal, menciona que las parejas deberán adaptarse ante la pandemia de covid-19 para salir adelante con sus relaciones, pues la cuarentena está generando momentos problemáticos y las personas no pueden hacer nada más que encontrar formas de compartir tiempo, expresar amor y aprender a cuidar al otro a distancia.

¿Cómo puedes revivir la emoción en pareja durante la "nueva normalidad"? Aquí te dejamos tips.

Puedes leer: 4 claves para confiar en tu pareja a la distancia

5 formas de revivir la emoción en pareja durante la "nueva normalidad"

1) Cuando no se tengan que ver en persona, recurran a otros métodos para estar juntos: El hecho de que no puedan estar juntos físicamente no significa que no puedan estarlo y tener sexo *guiño, guiño*.

Ya no estás en la era en la que los celulares nada más servían para mensajes y llamadas. Si quieren verse, opten por la videollamada y si no pueden verse por compromisos, recurran al sexting.

Se le llama "sexting" al acto de mandar fotos personales, videos o mensajes de contenido sexual y erótico a otro individuo mediante el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo u otras herramientas de comunicación.

Las videollamadas también servirán fuera de la habitación, ya que les permitirán verse y decirse lo que sienten, piensan y ocurrió en su día.

Piensa que la distancia rompe la monotonía de estar juntos siempre. Las videollamadas son una buena opción para comunicarse, ya que permiten que las personas se puedan ver, pero al no estar físicamente juntas, lo que salga de su corazón tendrá que ser auténtico. Si te encuentras en esta situación, procura ser totalmente sincero/a para que la otra persona sepa lo que sientes y no haya malinterpretaciones o malentendidos.

2) Tomen un curso juntos: Vivimos en una época en la que puedes encontrar cursos de casi cualquier tema en el internet y aprender juntos mientras se apoyan puede ser una buena opción para revivir la emoción en pareja durante la "nueva normalidad". Encuentren un tema que les interese a los dos y programen sesiones de repaso, apóyense en proyectos, intercambien ideas, eviten que el otro se distraiga y resuelvan problemas técnicos como un equipo.

También te puede interesar: ¿Cómo tener sexo por teléfono?

3) Encontrar otras formas de demostrar ternura y amor: Sí, puede representar un reto debido a que no se puede ver físicamente a la otra persona. Sin embargo, la profesora de psicología del Tec de Monterrey, Adriana Villarreal, explica que aprender a transmitir amor sin contacto físico tomando debido a la cuarentena puede ayudar a las parejas a mantener viva su relación.

"Es una parte muy padre de aprendizaje mutuo, de descubrir cómo te expreso el amor, cómo me gusta expresártelo y a ti cómo te gusta sentirlo y recibirlo. Con el contacto físico es muy sencillo de hacer, lo traemos en el instinto, pero esta crisis sirve para conocer mejor a tu pareja, porque a lo mejor le quieres mandar flores y no le gustan", señala Villarreal.

4) Tengan su propio espacio: Estar en una relación no significa que tengan que estar todo el tiempo juntos. Piensa que no todo eres tú ni todo es la otra persona. Ten en cuenta que la pareja puede tener momentos de diversión, sin que eso signifique una traición o una infidelidad. El ser posesivos es malo en una relación y las otras personas también quieren hacer cosas que les gusten.

La distancia también te lo permite a ti. Si quieres ver una película que no habías tenido la oportunidad de ver, puedes hacerlo. Si quieres descansar y dormir todo el día, también, siempre y cuando no te encuentres en horario laboral. Las relaciones son de dos personas y no nada más de una.

Además, piensa que pasar un tiempo a solas podría significar un respiro para disfrutar más los instantes que tengan juntos.

5) Descúbranse: Lean el libro favorito de la pareja, escuchen la canción preferida de la otra persona, prueben escribir una canción que describa lo que sienten en su relación, pinten o dibujen y enséñenselo a su pareja. Que las personas compartan un mismo espacio no significa que se conozcan del todo. Pueden vivir juntas y no conocerse al 100%. Platiquen cosas que no se habían dicho antes. Debes ser capaz de confiar en la otra persona si decidiste entregarle tu corazón y el quitarse esta "armadura" puede quitarles un peso de encima e incrementar la confianza que se tienen.