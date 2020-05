5 errores durante el sexting que acaban con la pasión

Aunque es una práctica muy sensual y excitante, hay errores en el sexting que pueden arruinar la pasión sexual rápidamente

29/05/2020

El sexting puede permitirte mantener intimidad sexual con tu pareja incluso si no están cerca y aunque por naturaleza es una práctica muy sensual y atrevida, hay errores que puedes cometer y que acaban con la pasión al hacerlo. Toma nota de todo lo que podrías estar haciendo mal al enviar fotos y videos eróticos con tu pareja.

Errores durante el sexting

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) define al sexting como el intercambio de fotografías o videos en poses eróticas o de desnudos. Proviene de las palabras en inglés "sex" (sexo) y "texting" (envío de mensajes por medio de dispositivos móviles) y actualmente es una práctica muy recurrente entre las parejas que no pueden estar cerca.

Según un artículo publicado en Clarín, puede ser una práctica sexual en sí misma o funcionar como una especie de juego previo para el posterior encuentro.

"La tecnología ha logrado borrar los límites de lo público y lo privado en todas las áreas, incluida la sexual. El sexting es en un ejemplo de este cambio. Enviar fotos insinuantes o con carga erótica es parte de la conquista y de las relaciones amorosas. Además ayudan a ´calentar´ los cuerpos preparándose para el encuentro sexual", explica el psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin.

Una foto, un video o hasta un audio hablando sobre las fantasías sexuales o preferencias puede ayudar a estimular la pareja y hacer fluir la comunicación entre las dos partes.

Sin embargo, no siempre puede ser tan placentero como parece, pues podrían estarse cometiendo algunos errores que hacen que la pasión se apague rápidamente, tales como:

1. Querer tener el control de la situación

El sexting es un juego que, si se hace con todas las precauciones necesarias, puede ser una forma muy atractiva de pasarla bien, aunque será necesario que tengas mucha confianza y una buena conexión con la otra persona. También es importante que te relajes y que no quieras controlar toda la situación exigiéndole a tu pareja que haga algo que no quiere o que no siga todas las medidas de seguridad.

2. Presionar

Esto tiene que ver mucho con el punto anterior y es uno de los errores durante el sexting que sin duda acaban con la pasión porque el consentimiento es fundamental para poder disfrutar de esta práctica. Si presionas a la otra persona para que haga algo que le incomoda, arruinarás todo el momento y ten por seguro que no querrá seguir con el juego. Recuerda, se trata de que ambos disfruten y la pasen bien.

3. No poner algo de misterio

No vayas directo a la acción, es mejor que le des un toque de misterio y diversión al sexting, así que no mandes a la primera imágenes o videos muy atrevidos, juega un poco y deja que la otra persona te vaya descubriendo poco a poco. No des todo desde el principio, ve subiendo paulatinamente la intensidad de lo que mandas y seguro que tendrás a tu pareja al límite de su excitación.

4. Esperar que el otro haga todo

El sexting sin duda se trata de romper la rutina, así que lo ideal es que pongas de tu parte para que se haga de la forma más seductora y creativa posible. No esperes que la otra persona te diga cómo lo van a hacer, tú también propón juegos divertidos y sensuales para que ambos disfruten al máximo de la experiencia.

5. Hacerlo con inseguridad

Si vas a atreverte a hacer sexting tienes que estar muy consciente de que es el momento de sacar tu lado más hot y porque no, hasta salvaje, así que no tengas pena de probar cosas nuevas y abre tu mente, no hay nada más atractivo que una persona segura con su cuerpo y con lo que quiere en la intimidad.

Lo que debes cuidar

Los errores en el sexting no son lo único que pueden arruinar la pasión, también no tomar las precauciones previas para elegir a la persona con la que lo harás y no establecer reglas sobre lo que harán después con ese material erótico.

Antes de proponer esta práctica sexual, asegúrate de lo siguiente:

-No lo hagas con extraños

-Pregúntale a tu pareja si está de acuerdo con que le envíes contenido erótico

-cubre tu cara y cualquier señal que te identifique, como tatuajes o cicatrices

-Usa apps que garanticen la seguridad

-Desactiva la geolocalización en tus dispositivos

Prepárate para disfrutar de esta nueva forma de erotismo y cuida que no se comentan los errores en el sexting que arruinan la pasión del momento.

