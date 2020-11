El pene, al estar cubierto de piel, también es propenso a sufrir condiciones dermatológicas que pueden ir desde lo ligero hasta lo grave

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 11/11/2020

11/11/2020 17:51 hrs.

Para los hombres mantener la salud del pene es fundamental, hay muchas cosas que podemos hacer para mantenerlo sano, sin embargo hay males que no dependen de nosotros, por lo que hoy te presentaremos 5 enfermedades de la piel en el pene.

El pene, al estar cubierto de piel, también es propenso a sufrir condiciones dermatológicas que pueden ir desde lo ligero hasta lo grave, por lo que es importante observar si notamos algún cambio o daño para así poder tratado lo más pronto posible.

5 enfermedades de la piel en el pene

1. Psoriasis

Esta enfermedad es una afección cutánea que provoca irritación en la piel, enrojecimiento y escamas plateadas. Se caracteriza por la aparición de parches gruesos de piel con escamas de color blanco plateado.

La psoriasis genital no se ocasiona por algo específico, sino por la misma psoriasis, y puede resultar bastante incómoda, ya que la piel se hace seca y se puede romper provocando sangrado.

Es necesario visitar a un médico para recibir tratamiento ya que se necesita evaluar qué tan sensible es tu piel y cómo proceder para eliminarlo.

2. Liquen escleroso

Es una condición que suele afectar la zona de los genitales y el ano, provocando manchas blancas en la piel, dándole un aspecto delgado. Aunque en algunos casos no tiene efectos, puede causar comezón, dolor genital, incomodidad, dolor durante la actividad sexual, y la piel delgada puede lastimarse, y debido al área se puede infectar.

No existe causa principal pero se cree que puede ser una respuesta del sistema inmune a un desequilibrio hormonal. No es contagioso.

(Foto: es doctor)

3. Cáncer de piel

Este mal es más común que aparezca en algunas zonas expuestas al sol, sin embargo, también puede aparecer en el pene. Es necesario observar si no aparecen lunares o manchas que no hayan estado ahí antes, ver si hay formas no simétricas, y si estas manchas son blancas, rojas o negras y más grandes de 6 milímetros.

4. Pápulas perladas

Más que una enfermedad, es una condición dermatológica del pene, que se caracteriza por pequeños puntos o bultos de color blanco o rojizo que pueden aparecer en la base del glande. Suelen ser bastantes comunes y se reporta que este mal lo padecen entre el 14 y 48 por ciento de los hombres. No es una enfermedad de transmisión sexual y no es contagiosa.

(Foto: Es doctor)

5. Dermatitis de contacto

Es una reacción que puede ser provocada por una exposición a algún irritante o hasta por la exposición al sol. También puede aparecer como consecuencia de una reacción alérgica, y causa que la piel se seque, que aparezcan empollas, que la piel esté quemada o que incluso se inflame la zona. Puede desaparecer al poco tiempo después de eliminar el agente que provocó la reacción, pero si deja reacciones graves es necesario visitar a un experto.

Recuerda que si alguno de los síntomas de estas enfermedades llegan a aparecer en tu pene debes de acudir con un especialista de la salud.

(Con información de: GQ y Muy interesante)