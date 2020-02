5 diferencias del pene con circuncisión y sin ella

¿La circuncisión modifica el tamaño del pene? Conoce la respuesta a esta y otras preguntas acerca del pene circuncidado y sin circuncisión.

INGRID SILVA

17/02/2020

17/02/2020 16:05 hrs.

¿Conoces las diferencias del pene con circuncisión y un pene sin esta cirugía? Información de Mayo Clinic refiere que la principal diferencia antes de la circuncisión es que el prepucio cubre la punta del pene o glande y luego de la circuncición la punta del pene queda expuesta pero, ¿esa es la única diferencia entre un pene circuncidado y un pene que sin dicha intervención?

En ese sentido, el Consejo de Salubridad General define a la circuncisión como la remoción quirúrgica total o parcial del prepucio del pene que se realiza habitualmente tiempo después del nacimiento o durante la infancia.

Las razones de realizar esta intervención quirúrgica obedece no solamente a un ritual religioso, también se relaciona con la salud, por ejemplo ante anormalidades del prepucio, infecciones o heridas que comprometan la salud masculina.

También existen algunas contraindicaciones para la circuncisión que deben ser tomadas en cuenta como una infección local aguda, las malformaciones congénitas del pene como las hipospadias, la coagulopatía, entre otras.

Diferencias del pene con circuncisión y el pene sin circuncisión

A continuación te compartimos otras diferencias que quizá no conocías entre un pene con circuncisión y uno sin ella:

1. ¿Mayor humedad? Sí, un pene no circuncidado puede retener más humedad lo cual lo hace proclive a crecimiento de bacterias que incrementan el riesgo de infecciones.

2. Cáncer de pene. Información de Mayo Clinic reporta que la circuncisión reduce el riesgo de cáncer de pene además de infecciones en vías urinarias.

3. Menor sensibilidad. Los hombres con circuncisión pueden presentar menor sensibilidad en el pene aunque una publicación en The Journal of Urology pone en duda lo anterior y señala que la diferencia en la sensibilidad entre hombres con y sin circuncisión no existe.

4. ¿Mayor placer sexual? Publicaciones en Shape revelan que las mujeres con esposos sin circuncisión reportan mayor placer sexual y menor dolor, comparado con las esposas de hombres que se han sometido a dicha cirugía.

5. Fertilidad. En este punto se trata de desmentir que la circuncisión puede afectar la fertilidad masculina: no es así, no existe ninguna diferencia en la fertilidad de un pene con circuncisión y un pene sin dicha intervención.

¿La circuncisión reduce el tamaño del pene? La respuesta de los especialistas es no, sin embargo, continúa siendo una pregunta frecuente y causa de preocupación...

¿Circuncisión para todos?

El Consejo de Salubridad General también indica que la circuncisión en niños no deberá realizarse en niños sin indicación médica y en el caso de adultos la indicación es en casos de disfunción prepucial.

Por otro lado, se debe considerar que esta cirugía solamente brinda protección parcial contra enfermedades de transmisión sexual como el VIH, por ello, la práctica sexual segura es siempre la opción ideal.

Finalmente, los especialistas también refieren que algunos de los padecimientos del prepucio pueden generar inflamación de la cabeza del pene, por ello, los hombres deberán acudir a una valoración médica especializada para conocer la mejor opción en cada caso.