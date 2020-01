5 curiosidades sobre el sexo que quizá no conocías

¿Sabías que las relaciones sexuales podrían protegernos contra el cáncer?

ADRIÁN AGUIRRE 25/01/2020

25/01/2020 17:24 hrs.

La gente se pasa mucho tiempo pensando sobre sexo, pero... ¿en realidad qué tanto saben?

Más allá de las respuestas obvias, llámese "placer", "felicidad", "orgasmos" o "relajación", las relaciones sexuales tienen muchos beneficios saludables e incluso pueden hacernos llorar (sí, en realidad pasa y es más común de lo que crees) aunque la hayamos pasado muy bien.

A veces creemos que por hacerlo ya sabemos todo sobre la penetración y este acto de placer, pero aquí te dejamos cinco datos curiosos (e interesantes) que quizá no sabías sobre el sexo:

1) La tristeza post-sexo es algo real: La disforia poscoital (DPC) es algo serio. Recibe su nombre debido a que es lo contrario a la euforia y las personas que lo padecen, en lugar de disfrutar el sexo, son invadidos por sentimientos de tristeza, vergüenza y ansiedad sin razón aparente.

La BBC informa que entre el 33% y el 46% de las mujeres dicen haber sentido DPC al menos una vez en su vida, mientras que el 41% de los hombres mencionó haberla tenido por lo menos en una ocasión en el mismo lapso.

"Se caracteriza por sentimientos intensos de tristeza, enojo y angustia después del sexo, muy probablemente después del orgasmo", dijo el terapeuta sexual certificado y PhD, Ian Kerner, quien también precisó que se puede llegar a dar incluso después de la masturbación y considera que la PCD puede suceder debido al aumento repentino de ciertas hormonas.

No te preocupes, tal vez no fue malo el sexo, simplemente puede ser que tu pareja tenga este evento y no te lo haya comentado por pena o por miedo...

2) Trabajar mucho indicaría falta de sexo, no dedicación a la labor: Investigadores de la Universidad de Gottingen, Alemania, encontraron que las personas con una vida sexual poco sólida tienden a trabajar más para compensar su falta de satisfacción en la cama.

Para llegar a su conclusión, los autores le pidieron a 32 mil personas que describieran sus hábitos sexuales y laborales, llegando a la conclusión de que exise un círculo vicioso: entre más trabajo, más estrés y mientras más estrés, menos sexo.

"De hecho, las personas con privaciones sexuales deben encontrar salidas para sus frustraciones: a menudo asumen más compromisos y trabajan.

Uno comúnmente asume obligaciones por frustración sexual que no son fáciles de abandonar, como las posiciones de liderazgo en un club, por ejemplo. Eso le quita el tiempo dedicado a la relación, lo que nuevamente contribuye negativamente a la satisfacción sexual. , la frustración a menudo se arraiga profundamente", menciona el autor principal del estudio, Ragnar Beer.





Foto: pixabay.com





3) Una mujer puede excitarnos con su voz: Debido a que pueden manipular conscientemente sus voces para sonar más atractivas, las mujeres podrían "prendernos" con una tonalidad.

Así lo descubrió una investigación de la Universidad de Albright, que describe que las voluntarias contaron del uno al diez con diferentes volúmenes e intenciones y los hombres que las escuchaban opinaron que las que lo hicieron profunda y transpirable eran más sexys.

Cabe mencionar que esto no quiere decir que los varones prefieran a las mujeres que tienen voz grave, sino porque cuando una chica baja la voz, está indicando que está interesada y los chicos lo saben.





4) Nos protegería contra el cáncer: Un estudio publicado en la revista internacional de BJU descubrió que las relaciones sexuales y la masturbación pueden reducir el riesgo de cáncer de próstata en hombres mayores.

Otra investigación emitida por la Revista de la American Medical Association reveló que las eyaculaciones frecuentes cuando se está en los 20's, también puede ayudar a disminuir su riesgo de cáncer de próstata.





Foto: youtube





5) Mejora la autoestima: Una indagación en el Archives of Sexual Behavior reveló que una de las razones por las que las personas tienen sexo es el aumento de autoestima que muchos obtienen al realizarlo. El acto sexual los hace sentirse poderosos y más atractivos. Además, algunas personas en el estudio tenían intenciones más altruistas y querían que su pareja se sintiera bien consigo misma.









