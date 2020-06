5 cosas que solo una mujer enamorada hace en la intimidad

Una mujer enamorada no puede ocultar lo que siente al hacer el amor con su pareja y además, puede disfrutar de mayor satisfacción

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 09/06/2020

09/06/2020 15:37 hrs.

Pocos lo saben, pero existen ciertas cosas que solo una mujer enamorada hace en la intimidad con la persona que realmente ama y que se pueden distinguir fácilmente porque es algo que no pueden ocultar por más que lo intenten.

Cuando una mujer está enamorada se nota y más al hacer el amor, así que si te preguntas si ella te ama tanto como dice, debes estar atento a las siguientes cosas cuando estén juntos en un momento muy íntimo.

Hay 5 cosas que delatan cuando una chica está totalmente enamorada, así que toma nota.

Mujer enamorada en la intimidad

Hacer el amor con la persona amada sin duda es una experiencia única, en la que la pasión y la cercanía nos permiten vivir algo inolvidable y una conexión muy especial con la pareja. Pero, además, también facilita dejarse llevar y tener encuentros mucho más placenteros e intensos.

¿Cómo saber que una mujer está enamorada? Solo pon atención a estas 5 cosas que puede hacer en la intimidad:

1. No tiene miedo de probar algo diferente

Al estar realmente enamorada, la mujer puede sentir mucha más confianza para atreverse a intentar nuevas cosas en la intimidad, como posiciones sexuales, juguetes eróticos y otros juegos sexuales que los lleven juntos a nuevas y placenteras sensaciones.

2. Busca el placer de su pareja

Cuando una mujer está enamorada busca la forma de llevar a su pareja al clímax sexual tanto como le sea posible, por lo que disfruta hacerle sexo oral a su pareja y lleva a cabo las posiciones sexuales con las que él siente más. Claro, siempre esperará recibir lo mismo del hombre que ama.

3. Dicen lo que desean

Cuando existe el amor, incrementa la confianza y para ella será mucho más sencillo decir lo que realmente desean en el sexo, en dónde quieren que las toquen y cuáles son las posiciones sexuales que más las hacen sentir. Las inseguridades desaparecen cuando están realmente enamoradas.

4. Buscan verte a los ojos mientras hacen el amor

Una mujer enamorada busca constantemente la mirada de la persona que le interesa con el propósito de conectar, especialmente en un momento tan íntimo como cuando hacen el amor. Si realmente siente interés por su pareja, no podrá evitar bajar también la mirada constantemente hasta los labios de su hombre.

5. Cuidan los detalles

El sexo espontáneo sin duda es muy placentero, pero para una mujer enamorada, preparar un ambiente muy romántico con luces tenues, lencería sexy y hasta alimentos con propiedades afrodisiacas puede ser una forma de demostrarle a su pareja que disfruta mucho tener intimidad, tanto, que cuida cada detalle para dejarlo sin aliento y con mucho placer.

¿Las mujeres enamoradas tienen mejor sexo?

La investigadora estadounidense y profesora de sociología, psicología y ciencias sociales en Penn State, Beth Montemurro, hizo una encuesta con 100 mujeres heterosexuales de entre 20 y 68 años y la mayoría de ellas dijeron que, aunque no hace falta el amor para tener un sexo maravilloso, sí sentían mayor placer físico cuando estaban en una relación enamoradas.

¿A qué se debe? Según la investigadora, es más fácil desinhibirse y liberar la lujuria salvaje cuando estás en confianza y te sientes a gusto con una pareja a quien amas. Además, centrarse en sensaciones placenteras, acurrucarse después del sexo, decir qué te gusta y qué no, puede ayudar a mejorar la vida sexual.

Sin embargo, esto también podría tener que ver con la tradición y cómo los medios suelen relacionar amor y sexo con la mujer.

"Por un lado, los medios parecen decir que el sexo ocasional está bien, pero a la vez, en especial las películas y la TV, tienden a retratar negativamente a la mujer que tiene sexo fuera de una relación", explica la Dra. Montemurro.

En conclusión, una mujer enamorada en la intimidad no puede ocultar sus emociones y no tiene por qué, pues de esta forma puede tener sensaciones muy satisfactorias y un momento inolvidable y si no está enamorada, también puede disfrutar de un sexo intenso y placentero.

