5 cosas que seguro no sabías sobre el líquido preseminal

Aunque está presente en todas las relaciones sexuales de los hombres, no siempre se conoce cuál es su función o composición

12/01/2021

12/01/2021 15:43 hrs.

El líquido preseminal está presente en todas las relaciones sexuales de los hombres, sin embargo, no siempre se conoce exactamente para qué sirve o de qué se compone, por ello, aquí te diremos 5 cosas que seguro no sabías del también llamado líquido pre-eyaculatorio.

Cuando el hombre está muy excitado es probable que empiece a liberar por el pene un líquido algo viscoso y transparente que luego, da lugar a la eyaculación del semen.

Este fluido es el famoso líquido preseminal y aunque todos saben que existe es importante aclarar todas las dudas al respecto para entender sus funciones y confirmar de una vez por todas si puede causar un embarazo o no.

Líquido preseminal o pre-eyaculatorio

El líquido preseminal o pre-eyaculatorio sale del pene durante las relaciones sexuales, específicamente antes de la eyaculación. Podría decirse que es el equivalente a la lubricación femenina, aunque oculta algunos secretos que toda persona con una vida sexual activa debe conocer:

1. Origen

Es bien conocido que el semen proviene de los testículos, sin embargo, el líquido preseminal no sale de ahí, sino que se genera en las glándulas de Cowper para luego fluir hacia la uretra y expulsarse cuando la excitación sea intensa.

(Foto: El País)

Las glándulas de Cowper son tan pequeñas como un chícharo y cada hombre tiene dos de ellas en su sistema reproductivo, en la bolsa perineal, en la base del pene o detrás de la uretra.

2. Composición

La composición del líquido preseminal es similar a la del semen, pues tiene fosfatasa ácida, sin embargo, hay otras sustancias que no contiene el fluido preeyaculatorio.

Por su parte, la cantidad de este líquido que expulsa cada hombre es variada, según el Journal of Andrology las emisiones previas a la eyaculación varían "desde unas pocas gotas hasta más de 5 ml".

Se cree que un hombre que eyacula con frecuencia puede tener un semen casi tan claro como el líquido previo, por lo que puede confundirlo.

3. Función

Aunque no se le da mucha importancia, el líquido preseminal tiene una función fundamental en las relaciones sexuales. En primer lugar, se encarga de limpiar la uretra del hombre para facilitar la expulsión del semen, además, es un excelente lubricante sexual para hacer la penetración más placentera.

También funciona para neutralizar la acidez residual de los restos de orina que pudieran haber quedado en la uretra, facilitando la supervivencia de los espermatozoides. De igual forma, neutraliza el pH de la vagina para convertirla en un lugar más hospitalario para el esperma.

4. Embarazo

Una de las dudas más frecuentes respecto al líquido pre-eyaculatorio es si puede causar o no un embarazo y la respuesta es que depende.

De acuerdo con Mayo Clinic, por lo general este líquido no contiene espermatozoides, aunque en determinadas ocasiones sí puede contenerlo, especialmente cuando ya hubo una eyaculación de semen previa y no se orinó después, ya que se arrastran los restos hacia la vagina.

No es lo más común que surja un embarazo con el líquido preseminal, pero tampoco es imposible, así que lo mejor es no confiar tanto en el famoso método de "me salgo antes".

5. Riesgos

Creer que solo en el semen hay riesgo de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) es un error, pues diversos estudios comprueban que el simple contacto genital sin protección con los fluidos sexuales, incluyendo el líquido preseminal, puede ser suficiente para infectarse.

Así que, si quieres disfrutar del sexo sin riesgos, lo mejor es colocar el condón en cuanto se logre la erección y antes de que entre en contacto con la vagina, la zona anal o la boca de la pareja.

Ahora que ya conoces todo sobre el líquido preseminal o fluido pre-eyaculatorio, considera la importancia que tiene en cada relación sexual y toma todas las precauciones necesarias para que no se convierta en un foco de ETS.

(Con información de Let´s Kinky, Mayo Clinic y Vice)