5 cosas que pasan cuando tu pareja te manipula emocionalmente

Sin embargo, tolerar este tipo de comportamientos no es nada saludable, pues nos genera sentimientos de tristeza y culpa constantes.

Por ello, a continuación te decimos las cosas que pasan cuando tu pareja te manipula emocionalmente.

Pareja te manipula emocionalmente

Convivir con una pareja manipuladora es más común de lo que se cree y ocurre porque las señales de este tipo de abuso suelen disfrazarse de muestras de amor. El principal recurso de una pareja que te manipula emocionalmente es el chantaje y la dependencia emocional.

Estas son las principales señales de que podrías estar con una pareja que te manipula emocionalmente:

1. Te controla

Una pareja manipuladora necesita tener el control, así que es común que quiera saber siempre en donde estás y con quien, al grado de no dejarte salir de casa sin que él o ella te acompañen. Si lo haces, puede decir frases como "siempre me dejas solo", o "te importa más salir que estar conmigo".

También puede tener control sobre tus finanzas y exigir las contraseñas de tus redes sociales.

2. Te recuerda lo que hace por ti

Tener detalles con la pareja y ayudarle cuando lo necesite son cosas normales, pero con una pareja manipuladora, es probable que esos "favores" se usen como forma de hacer chantaje.

Así que si esa persona se la pasa recordándote todo lo que hace por ti y se aprovecha de ello para que hagas cosas que realmente no quieres como forma de pagarle, definitivamente estás con alguien manipulador.

3. Tomas decisiones para que no se enoje

Para saber si tu pareja te manipula emocionalmente, es importante que analices cómo tomas tus decisiones en la relación.

Toma nota si haces las cosas solo para evitar que tu pareja se moleste, porque sientes que se lo debes o porque tienes que sacrificarte después de todo lo que hace por ti.

Además, es probable que sin importar lo que hagas o las decisiones que tomes, te sientas culpable porque esa persona siempre buscará una falla para criticarte y destacar tus errores.

4. Critica lo que te gusta

En la pareja no es necesario que les guste siempre lo mismo para una buena convivencia, pero es fundamental que respeten los gustos de cada uno y que de vez en cuando, cedan para hacer cosas que al otro le gustan.

En cambio, cuando esa persona solo critica lo que te gusta e impone sus preferencias sobre las tuyas, es una señal de manipulación. Incluso es posible que critique tu forma de vestir, diciendo cosas como "esa blusa no te queda bien", "no me gusta cómo te vistes" o "esa ropa no es para alguien de tu edad".

5. Amenaza con hacerse daño si lo dejas

Sin duda, esta es una de las principales señales de que tu pareja te manipula emocionalmente. Es muy fácil reconocerlo, pues cada vez que intentas decirle que algo de la relación no te gusta o peor, que quieres terminarla, de inmediato se victimiza y te dice que no puede vivir sin ti o que está dispuesto a "todo" con tal de que te quedes a su lado.

Estar enamorado hace que sea difícil saber cuando estamos con una pareja manipuladora, pero en cuanto se detecten las señales lo mejor será buscar ayuda psicológica profesional para que nos guíen y encontremos la mejor forma de salir de ahí.

