Dar la importancia que se merece a la compatibilidad sexual en la pareja garantiza una relación duradera y saludable

Seguro que en más de una ocasión has escuchado acerca de la compatibilidad sexual entre la pareja, pero ¿realmente sabes qué es? Probablemente no y por ello, dedicamos los siguientes párrafos a explicar 5 cosas que no sabías sobre la compatibilidad sexual.

A pesar de que son dos palabras cotidianas, es probable que no entendamos exactamente todo lo que abarcan y el efecto que tiene en la relación de pareja.

La compatibilidad sexual podría definirse como el conjunto de creencias, valores, necesidades y deseos en la intimidad sexual que coinciden en una pareja. Es decir, es cuando ambos disfrutan de hacer cosas similares y de tener sexo con una frecuencia más o menos igual.

Lo que no sabías de la compatibilidad sexual

Aunque se trata de tener gustos similares en la intimidad, no es solo eso, abarca muchos otros factores que detallaremos a continuación. Estas son las cosas que seguro no sabías sobre la compatibilidad sexual:

1. Implica un cierto tipo de energía

Cuando empiezas a salir con alguien, algunas veces puedes tener una sensación de que conectas con esa persona, es decir, hay una energía o atracción que, aunque no se ve, se siente de forma intensa.

Esa energía también es parte de la compatibilidad sexual y surge por que coinciden los valores, necesidades y deseos de ambos. Cuando se entienden a la perfección, es más fácil que coincidan en la cama.

2. Se puede reconocer fácilmente

Saber cuando tienes compatibilidad sexual con alguien o no, es muy sencillo, solo debes poner atención a algunas señales. De acuerdo con un artículo publicado en El País, es fundamental hacerse tres preguntas para saber si se tiene compatibilidad en la cama con la pareja:

- ¿Tenemos un deseo sexual similar?: Las diferencias en el deseo sexual, es decir, que uno quiera más sexo que otro son muy frecuentes y son de las principales causas de rupturas.

- ¿Compartimos la misma idea respecto a la monogamia y la infidelidad?: Así mismo, si uno cree en la fidelidad hasta que la muerte los separe mientras que el otro prefiere disfrutar con varias personas, es probable que la relación no llegue muy lejos.

- ¿Nos gusta el mismo tipo de sexo?: Es difícil que a dos personas les guste exactamente lo mismo, pero la clave está en ser abierto a probar cosas nuevas.

3. Depende de las feromonas y la genética

La compatibilidad sexual va más allá de que alguien nos atraiga mucho sexualmente, pues influyen tanto las feromonas como la genética, que son las encargadas de activar el deseo y la respuesta sexual.

De manera que factores como el aroma de tu pareja pueden influir en que sean o no compatibles en la intimidad.

4. Se puede recuperar cuando disminuye

Cuando una pareja lleva mucho tiempo junta, es probable que la compatibilidad sexual ya no sea la misma que al principio, principalmente porque tienen más responsabilidades, no coinciden en sus horarios o quieren hacer cosas diferentes en la cama.

Pero se puede recuperar siempre y cuando sean abiertos a hacer cosas nuevas, como introducir juguetes sexuales o nuevas posiciones sexuales, también si se dan el tiempo de tener sexo a pesar de los hijos y los pendientes y buscan un equilibrio para satisfacer los deseos de ambos.

Si te diste cuenta de que desde un inicio no había compatibilidad sexual o que no se tuvieron las parejas sexuales para determinar lo que se disfrutaba más, tal vez no haya mucho que hacer.

5. Puede ser causa de una ruptura

Pocos se atreven a reconocerlo, pero lo cierto es que una pareja puede no funcionar debido a problemas sexuales y su incompatibilidad en el sexo.

La compatibilidad sexual es uno de los aspectos más importantes para mantener unida a una pareja, sin ella, será complicado atravesar todas las fases sexuales, pues no hay una profunda intimidad emocional.

En conclusión, entender todos los aspectos de la compatibilidad sexual es muy necesario para lograr una relación duradera y solucionar los problemas de pareja de la mejor forma.

(Con información de Enfemenino, El País y Mejor con Salud)