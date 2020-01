5 cosas que debes saber antes de tu primera vez en el sexo oral

Disfrutar por primera vez el sexo oral sin informarte, puede hacer que cometas errores que te arruinen para siempre esta práctica sexual

Disfrutar de tu primera vez en el sexo oral no es cualquier cosa, tienes que estar bien preparado para sentir mucho placer pero de forma completamente segura, sin riesgo de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) o embarazos no deseados.

Los adolescentes que empiezan con sus primeras experiencias sexuales son quienes están más expuestos a riesgos, ya sea por desinformación o por creer que "a mí no me va a pasar".

Primera vez en el sexo oral

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que el sexo oral o las relaciones sexuales orales implican usar la boca, los labios o la lengua para estimular el pene (felación), la vagina (cunnilingus) o el ano (anilingus) de una pareja sexual.

Se cree que el sexo oral es una práctica sexual más segura que las relaciones donde hay penetración, pero las lesiones genitales o en la boca y el contacto con secreciones o fluidos sexuales pueden convertirse en un foco de contagio de ETS.

Cuidarse y disfrutar el placer al mismo tiempo no es imposible y si no tienes ni idea de cómo lograrlo porque no tienes experiencia, te damos algunos consejos para disfrutar tu primera vez en el sexo oral:

1. Revisa si tienes lesiones genitales o en la boca

Debes asegurarte de que no tienes lesiones en la boca ni en tus genitales, también debes preguntarle a tu pareja si los tiene, ya que por esta vía, los virus y bacterias que causan enfermedades pueden entrar con facilidad.

Como estarás en contacto directo con los genitales de tu pareja, incluso las lesiones mínimas en las encías como las causadas por un cepillado dental muy fuerte o por el uso de hilo dental, representan un peligro.

2. Lleva condones y láminas de látex

Aunque no haya riesgo de un embarazo, el sexo oral sí te expone a enfermedades de transmisión sexual, como el herpes, clamidia, sífilis y hasta VPH.

Por ello, lo mejor es que siempre lo hagas usando condón o una barrera de látex en el caso de las mujeres, las cuales según Planned Parenthood, cubren parte de los genitales y te protegen a ti y a tu pareja de los líquidos corporales que pueden transmitir enfermedades sexuales.

3. Usa tu imaginación

Una vez que cuentes con lo necesario para disfrutar sin riesgos para tu salud, puedes empezar a usar distintas técnicas de sexo oral para hacer disfrutar más a tu pareja.

Recorre varias zonas erógenas, besa y masajea otras partes del cuerpo antes de llegar a los genitales. Así la excitación empezará a elevarse y la sesión de sexo oral será muy placentera.

Prueba también distintos movimientos y velocidades, siempre cuidando no ser demasiado brusco porque el área genital es muy sensible y podrías causar lesiones. Poco a poco ve aumentando el ritmo y guíate por las expresiones de tu pareja para saber si lo disfruta o no. Si eres un poco más arriesgado, pregúntale desde antes qué es lo que más le gusta.

4. No solo uses la boca

Uno de los errores al disfrutar la primera vez en el sexo oral es enfocarse solo en estimular los genitales de la pareja con la boca, pero algo que debes saber es que las manos pueden ser tu mejor aliado para elevar la excitación.

Puedes hacerle suaves masajes en la pelvis o aprovechar para acariciar los glúteos, verás como la pasión se eleva rápidamente y los orgasmos no tardan en llegar.

5. Disfruta, no te presiones

Todos queremos quedar bien la primera vez que hacemos sexo oral, pero el secreto para hacerlo bien es simplemente disfrutar.

Haz los movimientos que te hagan sentir bien y sobre todo, cómodo (a), pues si te presionas demasiado no disfrutarás el momento y te quedarás con una percepción de que el sexo oral es desagradable.

Empieza poco a poco, humedece tus labios y empieza a recorrer la zona con tu lengua, muy suavemente y en distintas partes para saber cuál es el área más sensible. Recuerda, estás aprendiendo, no debe salir perfecto, pero la comunicación y la confianza son fundamentales para que el momento sea muy placentero.

Si algo no te hace sentir a gusto, detente, cambia la técnica o déjalo para otro momento en que te sientas más seguro.

Infórmate muy bien antes de empezar con el sexo oral y recuerda que el placer no está peleado con la prevención de enfermedades sexuales, siempre puedes optar por formas sensuales de poner el condón o las barreras de látex para no interrumpir la pasión y cuidarte al mismo tiempo.

