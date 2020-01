5 consejos para tu primera vez

El sexo puede ser tan incómodo la 500a vez que lo hagas como la primera

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 25/01/2020

25/01/2020 12:03 hrs.

Algo que muchas personas no te dicen sobre el momento en el que pierdes tu virginidad es que no hay una forma incorrecta de hacerlo. Siempre que sea consensuado y seguro, lo estarás haciendo todo bien. Sin embargo, esto no significa que no esté permitido que te sientas nervioso.

Primero que nada es importante que sepas que la primera vez de cada quien es diferente y que, por ejemplo, si para ti fue monótona y aburrida, para la otra persona pudo haber significado lo más romántico del mundo o viceversa. Tal vez para los dos fue placentero o quizá para ninguno lo fue.

Hay muchos mitos en torno al sexo que pueden ponernos ansiosos o incluso hasta asustarnos, pero con estos consejos, seguro quedarás bien parado:

1) Familiarízate con tu propia anatomía: si no te sientes desnudo estando solo, ¿cómo te vas a quitar la ropa frente a otra persona?

Eso es solo una parte. También puedes masturbarte para conocer qué se siente bien durante el sexo. De esta manera podrás decirle a tu pareja lo que te gusta y no durante el acto sexual.

2) Habla con tu pareja sobre tus inquietudes: No tiene nada de malo decir que tienes miedo de hacer algo. No importa con quién elijas tener relaciones sexuales, es importante mantener una comunicación abierta y honesta para que tomen en conjunto decisiones que le favorezcan a ambos.





Foto: pixabay.com





Puedes leer: Estudio confirma que estamos teniendo menos sexo

3) Mentalízate de que el sexo no debe doler: Si eres mujer y estás leyendo esto, debes tener en cuenta que una buena excitación debería evitar cualquier molestia.

"Muchas mujeres creen que la primera vez que tengan relaciones sexuales será doloroso. El lubricante es absolutamente imprescindible, pero si eso no ayuda a que todo funcione sin problemas, debe consultar a su médico o ginecólogo para ver si puede tener una afección llamada vaginismo, lo que lo hace realmente difícil para que cualquier cosa ingrese a la vagina", dice la psicoterapeuta y especialista en sexualidad saludable y salud reproductiva, Nicole Tammelleo.

Tómense más tiempo en el llamado "juego previo" para que ambos estén lo suficientemente excitados y pasen un buen momento.

4) Prepárate: El sexo, más allá de ser una actividad física totalmente natrural, también es emocional y los nervios pueden llegar a hacerse cargo.

No tienes porqué sentirte mal si estás un poco abrumado por el momento. Tómate tu tiempo para pensar si eso es lo que de verdad quieres en ese momento, si no te sientes presionado y si es con alguien en que de verdad confías.





Foto: pikrepo.com





También te puede interesar: 5 cosas incómodas que suceden durante el sexo

5) Pide consentimiento: Así estés 100% de que la otra persona quiere perder su virginidad contigo, pregúntale si es lo que de verdad desea hacer. No hay nada más agradable que asegurarse de que ambas partes realmente quieren tener relaciones sexuales.

Este punto va relacionado con el de la comunicación, ya que si existe una buena interacción entre ambos, las cosas sucederán con más naturalidad.

Recuerda no presionar a la otra persona. Si no se siente lista, toma un respiro y vuelve a intentar un tiempo después. Así te asegurarás de que ambos estén cómodos en ese momento de intimidad.





Con información de avert.org, healthline.com, cosmopolitan.com