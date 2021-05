Si te han sido infiel sabrás que la traición por parte de un ser amado es muy difícil de superar e incluso en muchas ocasiones se requiere de ayuda psicológica.

5 consejos para superar una infidelidad

Como seres sociales necesitamos de los demás para satisfacer las necesidades de afecto, apoyo emocional y pertenencia. Durante la infancia los padres lo cubren, y en la vida adulta la pareja sentimental suele ser la principal fuente de apoyo, ante una infidelidad, es posible que las personas dejen de confiar en los demás y caigan en una depresión, por lo que es fundamental conocer los consejos para superar una infidelidad:

1. Apoyo emocional

Es posible que no sientas deseos de compartir lo ocurrido con otras personas. Sin embargo, el apoyo emocional que puede proporcionarte tus seres queridos es clave.

Aunque no les cuentes lo sucedido, procura recurrir a tus personas más cercanas para recibir consuelo, compañía o distracción.

(Foto: Pinterest)

2. Darte tiempo

El impacto emocional de una infidelidad por parte de un ser querido puede ser grande. Por lo que es fundamental que, si has sufrido, te des tiempo para procesar lo ocurrido, para sentir el dolor y para decidir qué deseas hacer al respecto.

Escoger entre finalizar la relación o tratar de reparar la intimidad y la confianza no es sencillo por lo que tendrás que ser paciente contigo mismo.

(Foto: Pinterest)

3. Realiza actividades que te gusten

Después de sufrir una infidelidad es muy probable que no quieras hacer nada, que solo quieras estar acostado llorando y no ver a nadie, pero esta es una oportunidad perfecta para salir y realizar actividades que te gustan. Entrenar tu deporte favorito puede ayudarte a despejar tu mente. También ver series o películas puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo.

(Foto: Pinterest)

4. No te culpes

Muchas personas suelen culparse por la infidelidad cometida por su pareja, es común que te preguntes, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal para que me fueran infiel? Recuerda que tu no tienes la culpa y no debes de victimizar a tu ex pareja a ti fue a quien dañaron, no debes de sentirte culpable por lo que pueda decirte la otra persona.

5. Acude con un especialista

Tanto si decides continuar con la relación como si escoges finalizarla, el apoyo de un psicólogo puede ser de gran utilidad. La terapia de pareja es fundamental si el objetivo es restablecer la confianza, pero también es necesario recibir un abordaje individual para restaurar la autoestima y elaborar el dolor.

(Foto: Pinterest)

Si tu relación terminó a causa de una infidelidad, debes de tomarte el tiempo necesario para superar ese hecho, recuerda que no todas las relaciones son iguales, por lo que no debes de tener miedo a que te vuelvan a ser infiel.

Sigue leyendo: Esta técnica con tu pareja puede salvar a tu matrimonio

(Con información de: Psicología y mente y Mejor con Salud)