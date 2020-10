5 consejos para superar la ansiedad sexual y lograr el orgasmo

Tener ansiedad sexual y no identificarlo puede impedir disfrutar plenamente de la intimidad con la pareja

SUSANA CARRASCO 19/10/2020

19/10/2020 19:13 hrs.

Lograr el orgasmo no es tan sencillo como se ve en las películas y una de las principales causas detrás de estas dificultades es la ansiedad sexual, una serie de pensamientos que bloquean el disfrute y nos hacen creer que no podemos "cumplirle" a nuestra pareja.

Cuando no se alcanza el orgasmo o no se logra que el ser amado lo consiga, podemos empezar a caer en la desesperación y hasta creer que tenemos una disfunción importante.

(Foto: Pixabay)

Lo cierto es que en muchos de los casos, los problemas para llegar al clímax del placer se originan en el hecho de considerar al sexo como un examen, lo que desencadena la ansiedad sexual y hace más difícil el orgasmo.

Ansiedad sexual

La ansiedad sexual son los pensamientos obsesivos que tenemos a la hora de las relaciones sexuales y que nos impiden disfrutar plenamente, pues solo estamos enfocados en hacer gozar a la pareja y en llegar al orgasmo a como dé lugar, lo que a veces puede causar el efecto contrario.

El miedo a fracasar en el sexo o de tener un mal desempeño es una de las principales características de la ansiedad sexual. De acuerdo con el Dr. Elliot D. Cohen en Psychology Today, los hombres suelen creer que tienen que lograr una erección firme y mantenerla durante mucho tiempo para "durar más", mientras que ellas, deben tener un orgasmo intenso y si es posible, muchos de ellos.

(Foto: Pixabay)

"Si no lo consigues piensas que estás defectuoso, pero tu género no se rige por eso y especialmente, no eres un reloj, no tienes que marcar siempre la hora. Puede haber momentos en los que no experimentes una erección u orgasmo y no pasa nada", explica el especialista.

El buen sexo no solo es tener un orgasmo

Uno de los principales pasos para controlar la ansiedad sexual es no pensar todo el rato que duren las relaciones en llegar al clímax, pues lo más importante del sexo es disfrutar del cuerpo de la pareja, tocarla y estimularla, siempre disfrutando del momento y no percibiéndolo como algo que define nuestro desempeño.

(Foto: tomada de la web)

El sexo no solo es tener un orgasmo, es toda una experiencia que abarca desde la seducción previa, el momento en que se quitan la ropa, los juegos y hasta la penetración, aunque no siempre tiene que ser así, el erotismo va más allá y lo divertido es hacerlo de maneras diferentes, buscando romper la rutina sexual.

"No debes centrarte exclusivamente en si has conseguido tener un orgasmo o no, sino en cómo ha sido el sexo en general pero sobre todo, no debes calificarlo de excelente, bueno o malo, eso solo conseguirá agobiarte aún más", indica el experto.

Consejos para superar la ansiedad sexual

Tener ansiedad sexual y preocuparse solo por tener un orgasmo nos causa estrés y eso solo consigue que se diluya el placer, así que lo mejor es que trabajes en los siguientes aspectos:

1. Deja de definir tu desempeño sexual por la cantidad de orgasmos

2. No te obsesiones por lo que tu pareja piensa sobre tu desempeño sexual

3. Enfócate en lo que si puedes controlar, como las fantasías y pensamientos eróticos que hay en tu mente, así como las sensaciones y los sentimientos que experimentas durante el sexo.

(Foto: BBC)

4. No exageres y deja de pensar que no lograr el orgasmo durante el sexo es una tragedia, hay muchas formas de disfrutar que van más allá.

5. No califiques tu experiencia sexual, especialmente mientras ocurre, solo relájate y déjate llevar por el momento sin plantearte metas ni objetivos. Busca descubrir nuevas sensaciones, sin prisas ni obligaciones, apreciando cualquier placer que puedas obtener.

(Foto: tomada de la web)

Todas las personas tienen cierto grado de ansiedad sexual al inicio de las relaciones con una nueva pareja sexual, pero lo normal es que no se convierta en un problema y que disminuya con el tiempo cuando la confianza comienza a ser mayor. Si por el contrario, las sensaciones empeoran, lo mejor es acudir con un sexólogo para solucionarlo y empezar a disfrutar realmente durante el sexo.

(Con información de El Confidencial y Cuídate Plus)