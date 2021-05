5 consejos para mujeres con un clítoris demasiado sensible

Se dice que es el punto de placer máximo en las mujeres, pero hay casos en que el clítoris es demasiado sensible y causa dolor

En muchas ocasiones nos han dicho que estimular el clítoris es el secreto del placer femenino, no obstante, esto no aplica en todos los casos, pues hay mujeres con un clítoris demasiado sensible que, en lugar de placer, sienten dolor cuando se toca esa zona.