5 consejos para combatir la frustración sexual en pareja

Existen muchas razones por las que puede surgir la frustración sexual en la pareja , pero es un hecho que en cuanto aparece, la calidad de las relaciones sexuales no es la misma y la relación puede deteriorarse. Te damos 5 consejos sencillos para combatirlo.

La frustración sexual es resultado del desbalance entre lo que se desea y lo que se obtiene en la cama con la pareja.

Se manifiesta de distintas formas en cada caso, pero en general, suele delatarse por el distanciamiento emocional en la pareja, el estrés, las inseguridades y la falta de deseo.

Frustración sexual en pareja

Una publicación del National Health Service detalla que la frustración sexual en pareja se puede presentar por la pérdida de atracción sexual, por la rutina en la intimidad, los conflictos de la relación, las disfunciones sexuales y la poca o nula priorización a las actividades sexuales.

¿Cómo combatir la frustración sexual en pareja? Existen algunas formas sencillas de lograrlo:

1. No olvidarse del placer a solas

Antes de pedirle a tu pareja más satisfacción sexual debes asegurarte de conocerte a ti mismo, lo que disfrutas en la intimidad y lo que prefieres descartar.

Muchas frustraciones surgen por no saber exactamente qué se desea y además, por no saber cómo comunicarlo.

Enfócate en saber qué te satisface, conoce tu cuerpo y tus puntos de placer para luego poder guiar a tu pareja con los movimientos correctos en la intimidad. La masturbación será tu mejor aliado para ello y puedes integrar juguetes sexuales para más diversión.

2. Habla de forma clara sobre tus deseos

Tu pareja no lee la mente, así que, si no le dices lo que más te agrada en las relaciones íntimas, es probable que recurra a técnicas erróneas o que busque experimentar con cosas que simplemente a ti no te excitan o hasta te causan incomodidad.

"Hablar de tus necesidades sexuales puede facilitar el acercamiento entre tú y tu pareja y promover la satisfacción sexual", señala al respecto Mayo Clinic.

Así que sé sincero con tu pareja, habla de lo que quisieras probar en la cama y escucha también sus deseos. Recuerda que el encuentro debe ser placentero para ambos, no solo para uno.

3. No se obsesionen con el orgasmo

Otra causa de frustración sexual es que para muchas parejas llegar al orgasmo o hacer que la otra persona llegue es una obsesión, sin embargo, eso no siempre sucede y es totalmente normal.

El sexo va mucho más allá del clímax y existen muchas razones por las que el orgasmo simplemente no llega por más que se desee, como el estrés, el cansancio acumulado o las disfunciones sexuales no diagnosticadas.

Por ello, es mejor concentrarse en disfrutar del momento con la pareja y en sacar el máximo provecho a todas las etapas del contacto, desde cómo empiezan a seducirse con besos y caricias, hasta cuando se desnudan y empiezan a estimular su cuerpo.

4. Proponer algo nuevo

Cuando hablan sobre lo que les gusta y no tanto en el sexo, es más sencillo que puedan intentar hacer algo nuevo juntos, como hacer juegos de rol, intentar otras posiciones sexuales, estimular con diferentes técnicas y hasta tener intimidad en un lugar poco común.

Todo ello elevará la adrenalina, los llevará a vivir nuevas sensaciones y será más fácil superar la frustración sexual.

5. Busquen ayuda

Si nada de lo anterior funciona, lo mejor es que acudan con un especialista, pues es probable que alguno de los dos o ambos sufran de una disfunción sexual.

En el hombre, los problemas más comunes son la disfunción eréctil y la eyaculación precoz, mientras que, en ellas, la falta de lubricación vaginal, el dolor en la penetración y la dificultad para alcanzar el orgasmo. En ambos puede ser frecuente la falta de deseo sexual.

Un especialista podrá ayudarlos a tener un tratamiento ideal o puede sugerir una terapia sexual en pareja que disminuya esas dificultades.

Ya lo sabes, la frustración sexual en pareja puede deteriorar poco a poco tu relación, así que lo mejor es empezar a resolverlo, primero conociendo tu propio cuerpo para poder guiar a tu amado y llegar juntos al placer máximo. Ambos deben disfrutar de la intimidad plenamente.

