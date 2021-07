Todavía existen personas que creen en el amor duradero , aunque vivimos en una época donde las relaciones amorosas no suelen durar mucho tiempo hay quienes mantienen la esperanza de encontrar al amor de su vida y ser felices toda la vida , para eso te damos 5 consejos para amar siempre a tu pareja .

Estar enamorado es una experiencia única que muchas veces te hace crecer como persona, si tienes un compromiso o tienes una pareja estable de mucho tiempo, sabrás que la monotonía puede lastimar la estabilidad de la pareja, pero eso no siempre tiene que ser así.

5 consejos para amar siempre a tu pareja

James Pawelski, filósofo y profesor de Práctica de la Universidad de Pensilvania, y Pileggi Pawelski, escritora especializada en ciencia, son una pareja que han estudiado las relaciones amorosas desde el pensamiento aristotélico y del campo de la psicología positiva para analizar las relaciones amorosas modernas y dan los siguientes consejos para que amar siempre a tu pareja.

1. Alimenta la pasión y no la obsesión

Es habitual que en las etapas iniciales exista una fuerte atracción y deseo. Pero con el paso del tiempo, esta pasión se diluye y en ocasiones se sustituye con una obsesión por la otra persona que termina por eliminar la individualidad.

"Para ser sinceros, nadie quiere estar con alguien que sea incapaz de respirar si no está contigo", explica Pawelski.

A menudo son los amigos quienes notan que te estás comportando diferente, esto debe servirte para darte cuenta de que debes mantener un espacio, recuperar tiempo para aficiones que tenías y de las que has prescindido.

(Foto: Freepik)

2. Destacar las virtudes y no los defectos

"Las parejas más felices son las que fomentan estas emociones", indica Pawelski.

La psicología positiva sostiene que las actitudes más constructivas fortalecen las relaciones. Esto no quiere decir que todo sea pasión y diversión, pero sí serenidad, gratitud e inspiración.

(Foto: Pinterest)

3. Se agradecido

No des nada por hecho: tu pareja no está ahí para hacerte feliz por defecto. Agradece los gestos y las buenas intenciones, no crees unas expectativas desorbitadas y siempre se generoso.

(Foto: Pinterest)

4. Disfruta las cosas positivas y analiza fríamente las negativas

Sin duda la idealización de la pareja se separa paulatinamente con la convivencia diaria: el trabajo, las labores de la casa y las frustraciones cotidianas. Esto puede conducir a que te enfoques en los problemas y en los defectos que vas detectando en tu pareja. Sin embargo, eso no conduce a nada bueno. Por lo que es importante insistir en los buenos momentos, en las buenas virtudes de la pareja y encontrar un equilibrio.

(Foto: Pinterest)

5. Potencia los atributos positivos de tu pareja

Olvida las debilidades o puntos más flojos de tu pareja. Pawelski recomienda que se descubran los intereses especiales de la otra persona y también sus atributos. Por un lado esfuérzate por hacer también aquellas cosas que a la otra persona le interesan. Y por otro lado, actúa en función a la personalidad de tu pareja: evita hacer aquello que pueda ser contraproducente para la relación.

(Con información de: The objective y psicología y mente)